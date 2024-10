Les actions entreprises par SM le Roi en tant que Leader de l'Union africaine sur la question migratoire hautement saluées à Addis-Abeba

10/10/2024

Les actions entreprises par SM le Roi Mohammed VI en tant que Leader de l’Union africaine sur la question migratoire ont été hautement saluées, mercredi à Addis-Abeba, lors des travaux du deuxième examen régional du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.



"Je salue le travail accompli par SM le Roi Mohammed VI, leader de l’Union africaine sur la question migratoire", a affirmé la Commissaire de l’Union africaine à la Santé, aux affaires Humanitaires et au Développement social, Minata Samate Cessouma qui intervenait à l’ouverture de cet important événement aux côtés de Hautes personnalités onusiennes et africaines.



La Haute responsable de l’organisation panafricaine a dans ce sens mis en exergue, entre autres, l'importance de l’Observatoire Africain des Migrations créé sur proposition de SM le Roi Mohammed VI, leader de l’Union africaine sur la question migratoire.



Les travaux du deuxième examen régional du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), ont débuté mercredi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.



Cet important événement initié par la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA-ONU) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, sera l’occasion pour les gouvernements et les parties prenantes des 54 pays africains de se réunir et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du GCM depuis son adoption en 2018.