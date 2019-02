Les actes antisémites en hausse de 74% en France en 2018

La justice française saisie après la découverte de plusieurs inscriptions sur plusieurs sites parisiens

13/02/2019

Le ministre de l'Intérieur s'est ému lundi de la flambée de 74% des actes antisémites en France en 2018, à l'issue d'un week-end où plusieurs inscriptions antijuives ont été découvertes à Paris et où un arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été vandalisé dans l'Essonne.

"L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel", a déclaré Christophe Castaner dans la soirée à Sainte-Geneviève-des-Bois où Ilan Halimi, jeune Juif de 23 ans, a été mortellement blessé en 2006 par Youssouf Fofana après avoir été séquestré par le Gang des barbares pendant plusieurs semaines.

Un arbre planté à sa mémoire a été découvert scié lundi dans cette commune de l'Essonne, deux jours avant une cérémonie en sa mémoire qui devait commémorer le 13e anniversaire de sa mort.

L'antisémitisme "attaque, pourrit les esprits" et a "progressé de 74% dans ses cris d'horreur l'année écoulée", a révélé M. Castaner. Dans le détail, 541 actes antisémites ont été recensés en 2018 contre 311 l'année précédente, a précisé le ministère à l'AFP.

Le ministre s'exprimait à l'issue d'un week-end où une série d'inscriptions antisémites ont été découvertes dans la capitale, suscitant l'indignation de l'exécutif et d'élus et conduisant le parquet de Paris à ouvrir quatre enquêtes.

"Tags antisémites jusqu'à la nausée en plein Paris ce WE (week-end, ndlr). Quand la haine des Juifs se recoupe avec la haine de la démocratie, le vocabulaire de la #fachosphère se retrouve sur les murs !", a déploré dans un tweet Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah).

Sur Twitter, il a accompagné son propos d'une photo montrant une porte de garage sur laquelle est écrit "Macron Jews' Bitch" ("Macron pute des Juifs", en anglais). M. Potier a précisé à l'AFP que cette porte de garage se trouvait dans le 1er arrondissement de la capitale.

Le Dilcrah a également signalé la photo d'un mur du XVIIIe arrondissement sur lequel on peut lire "truie juive". La mairie de cet arrondissement indique sur Twitter avoir elle aussi fait un signalement lundi matin au parquet.

Par ailleurs, deux portraits de Simone Veil dessinés par l'artiste C215 sur deux boîtes aux lettres, situés sur la façade de la mairie du XIIIe arrondissement, ont été recouverts d'une croix gammée.

Ces dessins avaient été réalisés lors de la panthéonisation à l'été 2018 de Mme Veil, ancienne ministre et rescapée de la Shoah. La mairie, qui a découvert les tags lundi matin, va déposer plainte, a-t-elle précisé à l'AFP.

Une inscription antisémite visant le chef de l'Etat Emmanuel Macron a par ailleurs été découverte lundi matin sur le siège du Monde, dans le XIIIe arrondissement.

"Micron (sic) Rothschild parce qu'il se vend bien. La putain de la youtrerie universelle", est-il écrit sur le bâtiment du quotidien. Le journal a indiqué à l'AFP qu'il allait porter plainte.

"Jamais nous ne céderons face à l'antisémitisme, face à ceux qui, par leur haine et leur ignorance, salissent la République", a twitté le ministre de la Culture Franck Riester.

Samedi matin, les gérants du restaurant Bagelstein situé sur l'Ile-Saint-Louis, en plein cœur de la capitale, avaient découvert un tag "juden" ("juifs" en allemand), écrit en lettres jaunes, la couleur de l'étoile que les Juifs étaient obligés de porter pendant l'Occupation nazie.

Co-fondateur de cette chaîne de ventes de bagels, Gilles Abecassis avait indiqué dimanche à l'AFP que d'autres restaurants de son enseigne avaient été ciblés par des inscriptions antisémites.

"Face aux vents mauvais de l'antisémitisme, la République fera bloc. C'est son honneur, c'est son devoir", a twitté le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. Quant à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle a fait part également sur Twitter de sa "tristesse, colère et consternation" évoquant une "lâcheté intolérable".