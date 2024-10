Les accords signés avec l'OCP et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement favoriseront le développement des coopérations franco-marocaines

Isabelle Bébéar, directrice des affaires internationales et européennes de la BPI France

30/10/2024

Les deux accords de partenariat signés, lundi à Rabat, par la Banque Publique d'investissement (BPI-France) avec l'OCP et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement permettent d'encourager le développement des coopérations franco-marocaines, a souligné la directrice des affaires internationales et européennes de la BPI France, Isabelle Bébéar.



Ces accords "nous permettront de mettre en marche des dispositifs visant à accélérer" cette coopération, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP, à l'issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron.

Il s'agit également d'un cadre de coopération en vue "d'investir au Maroc et en Afrique ensemble", a-t-elle dit.



Un Protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissements Maroc-France a été signé par le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaaboun, le directeur général de l'Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, la directrice générale de STOA, Marie-Laure Mazaud, et la directrice des affaires internationales et européennes de la BPI France, Isabelle Bébéar.



Il s’agit d’un Protocole d’accord de près de 3 milliards de dirhams de capitaux portant sur la création d’un accélérateur d'investissements Maroc-France.



Le second Protocole d’accord entre le Groupe OCP et l’Agence française de développement dans le domaine de la décarbonation a été signé par le président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, le directeur général de l'AFD, Rémy Rioux et la directrice des affaires internationales et européennes BPI France, Isabelle Bébéar.



D’un montant de 350 millions d’euros, cet accord porte sur le soutien à la stratégie de décarbonation du Groupe OCP au Maroc, le soutien au développement des chaînes de valeur agricoles et alimentaires en Afrique via l’appui à la Plateforme "Agrifinance" de l’OCP, le soutien et l’intensification des partenariats entre entreprises françaises et le Groupe OCP et le soutien à la formation et à la recherche dans le domaine de la sécurité alimentaire.