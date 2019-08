Les U23 et les Locaux en stage de préparation

15/08/2019

L’équipe nationale U23 effectuera un stage de préparation du 17 au 27 août à Rabat, a indiqué lundi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas à la double confrontation face au Mali en septembre prochain pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019, a précisé la FRMF dans un communiqué publié sur son site Internet.

A cet effet, l’entraîneur de la sélection nationale U23, Patrice Beaumelle a fait appel à 22 joueurs dont voici la liste:

Mehdi Benabid (FUS de Rabat), Ayoub Ben Achaoui (DHJ), Issa Assyoudi (Raja Beni Mellal), Zakaria Nassik (Chabab Mohammadia), Amir El Hadaoui, Mohamed Douik, Zakaria El Ouardi (Raja Casablanca), Achraf Dari (Wydad Casablanca), Abdelmounim Boutwil (AS FAR), Soufian Karkach (Mouloudia Oujda), Hamza Bahaj (MAS de Fès), Mohamed Mourabit (OCS), Youssef Failli (HUSA), Saad Agouzoul (Lille, France), Abdelkebir Abqar (Malaga, Espagne), Jawad Erraji (Leganés, Espagne), Younes Lacher (Almeria, Espagne), Isamil Benaktib (Levante, Espagne), Mohamed Bouzidi (FC Séville, Espagne), Mohamed Zerfani (Espanyol Barcelone, Espagne), Mohamed Mizani (Bétis, Espagne) et Ahdam Kassan (Norwich, Angleterre)

Par ailleurs, la sélection nationale des joueurs locaux effectue, du 14 au 20 août, un stage de préparation en prévision des deux matchs face à la sélection algérienne, comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020, a indiqué samedi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, le sélectionneur de l'équipe nationale des joueurs locaux, Houcine Ammouta, a fait appel à 31 joueurs pour prendre part à ce stage dans le cadre des éliminatoires de cette compétition continentale qui se tiendra en Ethiopie au début de l'année prochaine, souligne la FRMF dans un communiqué publié sur son site Internet.

Voici la liste des 31 joueurs convoqués: Anas Zniti (RCA), Reda Tagnaouti (WAC), Aymane Majid (AS FAR), Omar Boutayeb (RCA), Mohamed Nahiri (WAC), Omar Nemssaoui (RSB), Badr Banoun (RCA), Sofiane Bouftini (HUSA), Marouane Hadhoudi (DHJ), Ismail Mkadem (RSB), Abdelkarim Baadi (HUSA), Saad Lagrou (OCK), Marouane Kaawach (CAYB), Toufik Sefsafi (AS FAR), Yahya Jabrane (WAC), Mehdi Oubilla (HUSA), Walid El Karti (WAC), Mohamed Farhane (RSB), El Arbi Naji (RSB), Salahedine Saidi (WAC), Ismail El Haddad (WAC), Zouhair Motaraji (WAC), Hamid Ahaddad (RCA), Karim Berkaoui (HUSA), Ayoub El Kaabi (WAC), Sofiane Rahimi (RCA), Badii Aouk (WAC), Mahmoud Benhalib (RCA), Najib Moatani (OCK), Ayoub Nanah (RCA) et Naoufel Zerhouni (FUS).