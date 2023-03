Les U23 défaits en amical par le Onze ivoirien

24/03/2023

La sélection marocaine des moins de 23 ans de football s’est inclinée face à son homologue ivoirienne sur le score de 3 buts à 2, mercredi soir en match amical disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les buts des Nationaux ont été signés Zakaria El Ouahdi (17è) et Ismail Saibari (40è), tandis que les réalisations des Ivoiriens ont été l’œuvre de Karim Kouaté (5è, s.p., 50è) et Sahi Dionmoise (11è).



Les protégés de l’entraîneur national Issam Charrai disputeront deux autres matches amicaux face au Togo, ce vendredi et à l’Ouzbékistan, le 27 mars. Ces deux confrontations se joueront à 21h30 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Elles s’insèrent dans les préparatifs de l’équipe nationale pour la phase finale de la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, prévue en juin prochain au Maroc.

Cette CAN sera qualificative aux Jeux olympiques Paris-2024.