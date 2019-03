Les “Terrasses en scènes” à Fès

25/03/2019

De nombreux artistes de la cité idrisside se sont produits samedi dans un café de l’ancienne médina dans le cadre de ‘’Terrasses en scènes’’, un événement destiné à mettre en valeur les jeunes talents à travers la création d’un espace d’expression artistique. Organisée par l’Association ‘’Par-delà les remparts’’, cette initiative vise à dynamiser l’activité culturelle au sein de la ville et à donner aux artistes en herbe l’opportunité de présenter leurs talents devant le public. Lors de ce spectacle, les jeunes artistes ont gratifié le public composé de jeunes et de moins jeunes d’un florilège de genres musicaux, dont le rock, le hip-hop, le rap ou le métal.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association ‘’Par-delà les remparts’’, Achraf Tamlakoutan, a souligné que l’événement ‘’Terrasses en scènes’’ a pour objectif d’inviter les jeunes à faire étalage de leurs compétences artistiques dans un café de l’ancienne médina et inciter les jeunes de divers horizons à en faire de même.

Cette activité artistique a connu la participation des troupes ‘’Unsocialized’’, ‘’Weay-Achraf’’ et ‘’band loop33’’, outre les artistes Mustapha Smity, Amine Fellahi et Adnane Malki. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des activités lancées par ‘’Morocco L’Ghedd’’ (le Maroc de demain), un label par, pour et avec les jeunes qui regroupe déjà 12 associations de jeunes , en l’occurrence Marock’Jeunes, Les Passagers, Marocains Pluriels et les Juniors, Par-delà les remparts, Platane, Ressemblance, Ybane, Anaya, Message d’Art, Collectif Tzouri, Waay Fondation.