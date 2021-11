Les Semaines du film européen au Maroc de retour du 24 novembre au 10 décembre

10/11/2021

Les Semaines du film européen, le rendez-vous incontournable du cinéma européen au Maroc, invite les cinéphiles à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir, du 24 novembre au 10 décembre, à la découverte de huit films inédits parmi les meilleurs de l'année en provenance de différents pays de l’Europe ainsi que des courts-métrages du Sud de la Méditerranée. Cette 28è édition est une occasion renouvelée de célébrer le cinéma européen et de découvrir les nouveaux talents de la région après une interruption en 2020 en raison de la crise sanitaire, indique la Délégation de l’Union européenne au Maroc dans un communiqué. "Nous sommes très heureux de retrouver le chemin des salles de cinéma, de renouer avec les spectateurs et de pouvoir montrer de nouveau une sélection des meilleurs films européens après cette année d’interruption", se réjouit la Délégation. "Nous étions déterminés à ce que les Semaines du film européen soient l’une des toutes premières manifestations culturelles de l’UE à revenir dès que la situation le permettrait. Nous sommes également ravis de retourner à Agadir cette année et d’aller à la rencontre d’un nouveau public cinéphile", souligne-t-elle. "Madres paralelas", le dernier opus du grand maître du cinéma espagnol Pedro Almodóvar sera présenté en avant-première dans les 4 villes. Avec cette œuvre, le cinéaste renoue avec son genre de prédilection, le mélodrame au féminin, et collabore pour la 7e fois avec son actrice fétiche Penélope Cruz, qui a obtenu le prix d’interprétation au dernier festival de Venise pour ce rôle, précise-t-on. Réputée pour l’exigence et la qualité de sa programmation, la manifestation s’est taillée une place de choix parmi les rendez-vous cinématographiques du Royaume. Au fil des années, un lien solide s’est tissé avec un public assidu et fidèle : plus de 12.000 spectateurs en moyenne se retrouvent chaque année pour les Semaines du film européen. Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE, et en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain, la Fondation Hiba, l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), le cinéma Rif (Casablanca), le cinéma Renaissance (Rabat) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss-Massa (Agadir).