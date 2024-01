Les Semaines du film européen au Maroc célèbrent leur 30ème édition

30/01/2024

La Délégation de l'Union européenne au Maroc organise, du 14 janvier au 1er mars, la 30 édition des Semaines du film européen avec une panoplie de projections prévues dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.



"Les Semaines du Film Européen entrent dans leur plus bel âge. A l’occasion de son trentième rendez-vous avec le public marocain, cet événement culturel de premier ordre, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la coopération culturelle entre l'Union européenne et le Maroc, propose la découverte de 8 films européens de 11 pays de l’Union Européenne, récents et primés dans les plus grands festivals mondiaux, ainsi qu’une sélection de courts métrages, eux aussi primés, de cinéastes du Sud de la Méditerranée", indique un communiqué de la Délégation.



Les films proposés mettent en exergue la richesse de la culture européenne dans sa diversité et sont la preuve que la complémentarité des cultures alimente la créativité. Ils fournissent l'opportunité de réunir dans une même œuvre des acteurs de différents pays, dont trois films sont le fruit d’une coproduction européenne impliquant jusqu’à cinq pays, précise le communiqué. S'agissant des courts métrages, eux aussi primés en Europe et en Afrique, ils permettront à des metteurs en scène et acteurs du Sud de la méditerranée, de fournir, avec humour et justesse, une vision dynamique des sociétés dans lesquelles ils évoluent, tout en se rattachant aux valeurs traditionnelles.



Pour l'ouverture de cette édition, le film ''Anatomie d’une chute'' de Justine Triet sera projeté dans les différentes villes. Le long métrage a décroché la Palme d’Or au Festival de Cannes en 2023, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et le Golden globe du meilleur scénario. Attirant près de 12.000 spectateurs chaque année, ce rendez-vous culturel est organisé depuis 1991 par l'Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain, la Fondation Hiba et l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Exposition



La Direction régionale du département de la Communication à Béni Mellal-Khénifra organise, du 26 janvier au 02 février au Complexe culturel Les Grands arbres de Béni Mellal, une exposition de photographies qui retrace les étapes phares de l’institutionnalisation de la langue amazighe au Royaume.



Organisée sous le thème "l'Amazigh, un élément clé de l’identité marocaine", cette exposition qui relate les étapes phares ayant marqué l'institutionnalisation de la langue amazighe en tant que composante indispensable de la culture nationale s’inscrit dans le cadre des célébrations marquant le nouvel an amazigh 2974, à la lumière de sa proclamation Jour férié national officiel payé.

L’exposition qui met à l’honneur une dizaine de clichés photographiques historiques se rapportant à l’histoire de langue amazighe se propose de contribuer à la préservation de ce fragment de la mémoire nationale comme page rayonnante ancrée dans l’histoire du peuple marocain.



Cette exposition illustre une rétrospective des importants efforts menés depuis par le Royaume en vue de l'institutionnalisation de la langue amazighe, en proposant aux visiteurs et au grand public une plongée dans l’histoire de cette langue à travers des extraits des discours royaux et des différents textes juridiques officiels ayant permis d’asseoir les bases de cette institutionnalisation, outre la création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe, comme tournant décisif dans la préservation et la promotion de cet affluent de la culture nationale.



Dans une déclaration à la MAP, Houssine Mellouki, directeur régional du département de la Communication a rappelé que cette exposition documentaire retrace l’amazigh en tant que page rayonnante dans l'histoire du Royaume à travers 4 thèmes qui relatent les efforts d'institutionnalisation de cette langue, notamment, les discours royaux, les textes juridiques et législatifs, les contributions du département de tutelle à ces efforts ainsi que l’histoire du journalisme amazighe.