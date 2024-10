Les Sciences du sport au centre d'un Congrès international à Rabat

18/10/2024

Des scientifiques, chercheurs et experts marocains et étrangers se réunissent, à Rabat à l'occasion d'un Congrès international, pour disséquer les dernières avancées et innovations dans le domaine des Sciences du sport.



Ce "5ème Congrès international 2A2S des sciences du sport", qui prend fin aujourd’hui à la Faculté des Sciences économiques juridiques et sociales Souissi relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, a permis aux participants de partager leurs connaissances, de réseauter avec des pairs et de découvrir de nouvelles perspectives sur l'amélioration de la performance sportive et le bien-être des athlètes.



S'exprimant à cette occasion, le président du Congrès, Smail Hafidi Alaoui, a souligné que la particularité de cet événement reste sa pluridisciplinarité, en ce qu'il examine plusieurs domaines liés au sport, notamment la médecine, la biologie, la biomécanique, la physiologie, en passant même par les sciences humaines. Il a relevé, dans ce sens, que le concept d'athlète reste, certes, lié au terrain, mais "il demeure également un produit de laboratoire".



"Les chercheurs peuvent intervenir, dans ce sens, pour prendre en charge les sportifs scientifiquement et améliorer davantage leur niveau de compétitivité", a expliqué M. Smail Hafidi Alaoui.



Ce congrès permet de constater de près, analyses et recherches à l'appui, que la science reste un passage incontournable pour performer dans le sport, a indiqué, pour sa part, le Professeur Lahoucine Bahi, directeur de l'Institut royal de formation des cadres (IRFC).

Il a relevé que la formation reste associée à une recherche scientifique spécialisée, notant que ce Congrès regroupe un ensemble de spécialistes internationaux venant exposer les résultats de leurs travaux convergeant vers le développement de la performance sportive.



De son côté, Fatou Dame Loum Mbacké, professeure sénégalaise à l'Institut supérieur de l'éducation physique et du sport relevant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a soulevé que ce Congrès assied les bases d'échanges fructueux touchant aux aspects scientifiques les plus liés au sport de haut niveau.



Spécialiste en sociologie du sport, Mme Loum Mbacké s'est dite fière des exploits des sportifs marocains. "Ce que font les athlètes marocains est une fierté pour toute l'Afrique. Quand un athlète marocain gagne, c'est tout le Continent qui gagne", a-t-elle martelé.



Dans ce sens, elle a dit apprécier le rayonnement sans précédent du sport national, fruit de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI. "Le Maroc n'a désormais rien à envier aux pays occidentaux aux niveaux de l'ensemble des infrastructures, sportives plus particulièrement", a-t-elle mis en exergue.



Le Congrès comprendra des conférences plénières, des ateliers interactifs et des sessions de présentation de recherches, couvrant une variété de sujets allant de la physiologie de l'exercice à la psychologie du sport, en passant par la nutrition et la technologie sportive.