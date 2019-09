Les Salons “Maroc in mode & Maroc Sourcing”, les 17 et 18 octobre prochain à Marrakech

13/09/2019

Les prochaines éditions des Salons "Maroc in mode & Maroc Sourcing", organisés à l'initiative de l'Association marocaine des industries du textile et de l'Habillement (AMITH), auront lieu les 17 et 18 octobre prochain à Marrakech.

A l'instar du plan textile marocain, les deux Salons seront déclinés en écosystèmes, pour mettre en exergue la nouvelle réorganisation du secteur, ses choix stratégiques, ses savoir-faire historiques ainsi que ses nouvelles fenêtres d'opportunités, ont fait savoir, lundi, les organisateurs lors d'une conférence de presse à Casablanca dédiée à la présentation du programme de ces événements.

Cette prochaine édition, 17ème pour "Maroc in mode" et 16ème pour "Maroc Sourcing", connaîtra la participation d'un large panel d'exposants marocains et étrangers, notamment de la Turquie, du Portugal, de la Chine et du Pakistan, qui vont présenter leurs produits en la présence d'enseignes de renommée, ont-ils souligné.

Évoquant les nouveautés de l'édition 2019, Hichem Mghirbi, membre du bureau de l'AMITH, a indiqué que l'accent sera mis sur les marchés d'Europe du Nord, d'Allemagne, des pays scandinaves et des Pays-Bas, avec la participation de grandes enseignes de ces pays, relevant qu'un "focus" sera fait sur la durabilité, rapporte la MAP.

La France, partenaire historique du secteur, sera à l'honneur durant cette nouvelle édition qui mettra l'accent sur l'aspect éco-responsable, a-t-il.

A terme, cette manifestation entend mettre en valeur davantage l'amélioration continue de l'offre marocaine en vue de répondre aux attentes des donneurs d'ordres internationaux les plus exigeants. L'objectif est également de sensibiliser les différents acteurs marocains à aller au-delà de la simple sous traitance et s'orienter vers le produit fini.

"Maroc in mode", dédié à l'offre habillement marocaine, est une plateforme de référence visant à présenter le savoir-faire et toute l'étendue de l'offre de la filière habillement marocaine dans ses différentes variétés et diversités ainsi que la créativité et la capacité à présenter des collections et des services de proximité d'éthique, de savoir-faire et de compétences.

"Maroc Sourcing" est un salon dédié au Sourcing national et international. Son offre concerne toutes les activités qui contribuent à la réalisation d'un vêtement, de la matière première en passant par le fil, les tissus, les accessoires, les fournitures et les services.