Les Safiots à Jeddah pour défier l’Ittihad local

15/01/2020 Mohamed Bouarab

L’Olympique de Safi sera, ce soir à partir de 18h15 au stade de Jeddah, mis à la rude épreuve du club saoudien d’Al Ittihad, match comptant pour le tour des quarts de finale aller de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Avant d’atteindre ce stade avancé de la compétition, le club mesfioui avait éliminé au tour inaugural le représentant du Baheïn, Rifaâ, avant de s’offrir l’Espérance de Tunis. Face à Al Ittihad, les partenaires de Mourabit entretiennent l’espoir légitime de bien négocier les péripéties de ce premier acte en vue d’aborder le match retour, prévu le 19 février prochain au stade El Massira à Safi, dans de bonnes dispositions.

Sur le papier, la balance penche du côté du club saoudien qui compte dans ses rangs des crampons aguerris de la trempe de l’ancien-international marocain Karim el Ahmadi, en plus d’une armada de joueurs locaux et étrangers bien cotés sur la scène internationale. Des éléments pros dont la valeur marchande oscille entre trois et cinq millions de dollars notamment les Brésiliens Bruno Uvini, Romario Ricardo Da Silva, alias Romarinho, les Chiliens Leonardo Gil et Carlos Villanueva, le Serbo-Suisse Aleksandar Prijovic, sans omettre la dernière recrue du club, le Tunisien Anis El Badri, ex-sociétaire de l’Espérance.

Une donne qui ne devrait pas perturber pour autant les joueurs safiots qui, libérés de toute pression, ne manqueront certainement pas de jouer à fond leur chance lors de ce match qui sera sifflé par un trio d’arbitrage algérien, conduit par Mustapha Gharbal, secondé par Makrane Fawzi et Abdelhak Techeili.

S’il y a un point commun entre l’OCS et l’Ittihad Jeddah, c’est que les deux équipes peinent dans leurs championnats nationaux mais parviennent à s’en tirer à bon compte en compétition arabe. A cet effet, les Mefiouis, qui ont regagné dimanche dernier Jeddah avec un effectif au grand complet, ne sont pas prêts à lâcher du lest à commencer par l’entraîneur du club Mohamed El Guisser. Celui-ci avait fait part de la détermination de ses poulains à sortir un match plein, ne craignant aucunement un adversaire connu sur les scènes arabe et asiatique.

Il convient de rappeler la bonne opération du second représentant du football national dans cette épreuve, le Raja de Casablanca qui avait réussi à surclasser à Blida, en match de quart de finale aller, le Mouloudia d’Alger par 2 à 1. Une victoire en déplacement qui permet aux Verts d’envisager un match retour sans grand risque, programmé le 9 février au Complexe Mohammed V à Casablanca.

A propos des deux autres quarts de finale dont les premières manches ont déjà été disputées, il y a lieu de citer en premier le carton de l’équipe saoudienne du Chabab qui a taillé en pièces son homologue irakienne de la Police (6-1). Alors que la confrontation cent pour cent égyptienne ayant opposé Al Ittihad d’Alexandrie à Al Ismaïli a tourné en faveur de ce dernier sur le court score de 1 à 0.

Botola Pro 1





Le stade Ahmed Choukri à Zmamra abritera aujourd’hui à partir de 15 heures la rencontre qui opposera la RCAZ à la RSB. Ce match comptant pour la 12ème journée de la Botola Pro 1 sera sifflé par Adil Zourak.

En soirée à partir de 19 heures, place à la mise à jour du calendrier du championnat avec la tenue du match IRT-Raja comptant pour la 11ème journée. Cette confrontation sera arbitrée par Reddad Daki.