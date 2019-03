Les Rencontres gastronomiques d’Agadir

De grands noms de la cuisine internationale et marocaine seront au rendez-vous

14/03/2019 Abdallah Halimi

Du 14 au 17 mars 2019, la ville d’Agadir abrite la 5ème édition des Rencontres gastronomiques. Cet événement culinaire réunira de nouveau une importante délégation de chefs marocains et français. Cette édition s’ouvrira cette année sur la gastronomie du Sud de l’Espagne et du Bénin. L’événement est qualifié par Loïc Ballet, journaliste et chroniqueur culinaire de la chaîne TV France 2, comme le «plus beau festival gastronomique d’Afrique».

Le choix d’Agadir est de donner à cette ville «une image de destination gastronomique mondiale» car cette rencontre regroupe encore cette année 50 chefs cuisiniers et pâtissiers venus du Maroc et de la France qui exerceront leurs talents pour le grand bonheur des habitants de la ville.

Pour les organisateurs, l’esprit de ces rencontres s’inscrit principalement «dans le partage et la grande fraternité entre les chefs français, marocains, espagnols et africains sans aucune compétition et sans aucun concours».

Les quatre premières éditions ont consacré de grands moments pour faire découvrir la richesse et les spécificités culinaires de la région Souss-Massa et l’ensemble des régions du Royaume : les produits de la mer, les produits du terroir, le couscous, les tajines, les fruits et légumes, la pastilla… L’édition 2019 est placé sous le thème : «La gastronomie et la santé», une édition qui fera l’objet des différentes «interactions entre notre alimentation, notre santé et notre cerveau, qui reste l’organe essentiel de nos émotions».

A l’occasion, le professeur Jean Chazal, neurochirurgien et ancien doyen de la Faculté de médecine de Clermont-Ferrand, et président d’honneur de l’édition 2019, répondra à cette question au cours d’une conférence le vendredi 15 mars.

Au programme de cette édition : des démonstrations culinaires, des conférences, des ateliers, des soirées de gala, des repas gastronomiques et des plats marocains. Le dimanche 17 mars, les 50 chefs iront à la rencontre des enfants défavorisés, à la plage d’Agadir, pour leur faire déguster gratuitement un petit déjeuner copieux.

De grands noms de la cuisine internationale et marocaine seront au rendez-vous pour exercer leurs talents : Christophe Haton, Meilleur ouvrier de France, Philippe Urraca, Meilleur ouvrier de France, Arnaud Viel, Cyrille Zen, Mathieu Barbet, Cyril Rouquet, Prévost : chroniqueur culinaire LCI M6, Chris Oberhammer, Eugenio Boer, Gaëlle Acakpo, Iaki Camba seront les dignes représentants de la grande cuisine internationale.

La brigade marocaine sera représentée par Myriam Ettahri : Jury Master Chef 2M Maroc ; Chef Moha : Jury Master Chef 2M Maroc ; Yassine Khalal : chef exécutif à la Kasbat Tamadot ; Karim Ben Baba : chef de cuisine à la Grande Table Marocaine au Royal Mansour ; Issam Rachi : chef exécutif au Naoura Barrière ; Cédric d’Ambrosio : chef exécutif au Mandarin Oriental ; Ayyoub Elouadi, chef consultant et Restaurant Porte 8 à Essaouira - Faiçal Zharaoui, chef consultant seront les dignes représentants de la grande cuisine marocaine.

Le fait marquant de cette édition est la présence de chefs qui ont suivi leurs formations dans des instituts de formation d’Agadir. Il s’agit de Lahcen Hafid, responsable des cuisines de l’Hôtel Ritz à Paris, Rachid Souid, chef exécutif du Restaurant le Millau à Paris, deux chefs qui feront partie intégrante de la Brigade de chefs internationaux des Rencontres gastronomiques d’Agadir.