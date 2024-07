Les Rangers officialisent l'arrivée de l’attaquant marocain Hamza Igamane

07/07/2024

L'attaquant marocain Hamza Igamane a rejoint les Glasgow Rangers en provenance de l'AS FAR de Rabat, a annoncé, vendredi, le club écossais, sans préciser la durée et le montant du contrat.



Le joueur de 21 ans, qui a marqué 16 buts en 58 apparitions, devient la septième recrue de l'entraineur Philippe Clément lors de ce mercato estival, après Mohamed Diomande, Jefte, Oscar Cortes, Clinton Nsiala, Connor Barron et Liam Kelly.



"Je suis très fier de rejoindre les Rangers, et j'ai hâte de commencer à travailler avec mes coéquipiers", a indiqué le Marocain, cité dans un communiqué du club de la Scottish Premiership.

"C'est un grand club, avec des supporters fidèles et beaucoup d'histoire. Je suis enthousiaste pour mon avenir ici et j'ai hâte de faire partie de ce club", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le manager du club d'Ibrox, Philippe Clement, s'est dit ravi d'accueillir l'avant-centre aux Rangers, assurant qu'il sera "un grand atout" pour l'équipe. Igamane a "beaucoup de talent et de potentiel", a ajouté le technicien belge, notant que le joueur étoffera les options offensives du club de Glasgow.



Le directeur des recrutements du club écossais, Nils Koppen, s'est dit, lui, ravi de cette signature, estimant qu'Igamane a déjà prouvé ses compétences et sa détermination en évoluant dans le championnat marocain et sous le maillot de l'équipe nationale marocaine U23.