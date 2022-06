Les Pays-Bas testent la technologie intelligente contre le racisme au foot

17/06/2022

Des projets pilotes testant l'utilisation de la technologie intelligente contre la discrimination et le racisme aux stades ont été lancés dans trois clubs néerlandais de première division, a annoncé mercredi la fédération néerlandaise de football (KNVB).



Trois projets sont en cours dans les stades du Feyenoord (Rotterdam), PSV (Eindhoven) et PEC (Zwolle), et un quatrième pourrait être lancé cette année, a annoncé la KNVB dans un communiqué.



Jusqu'à présent, "les images vidéo disponibles en combinaison avec des enregistrements sonores ont trop souvent échoué comme preuves" de discrimination, a constaté la fédération néerlandaise.



"Après un an, il devrait être clair si et de quelle manière cette technologie intelligente soutient l'identification du racisme et de la discrimination et/ou contribue à l'identification des personnes impliquées", a-t-elle ajouté.



Le PSV teste par exemple l'utilisation de caméras sonores dans le stade pour mesurer et localiser l'engagement et l'enthousiasme des supporters, qui pourraient également grâce à une intelligence artificielle simultanément détecter un son "anormal", comme un commentaire raciste, qui pourrait être écouté en direct ou en différé et inciter à agir si nécessaire.



Au PEC Zwolle, dans l'est du pays, les visiteurs peuvent désormais se rendre aux matchs avec leurs billets sur leur téléphone portable, accessibles via une application mobile pouvant donner aux supporters des informations en temps réel sur les conditions de sécurité autour du stade.



"D'autres techniques, notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, seront également utilisées pour améliorer (...) la sécurité sociale dans le stade", a déclaré la KNVB.

Les projets pilotes sont cofinancés par le ministère de la Santé, du Bien-Etre et des Sports, qui y a injecté plus d'un million d'euros.



Ils font partie d'un plan plus large nommé "notre football appartient à tout le monde", mis en place après le traitement raciste fin 2019 par les supporters du FC Den Bosch de l'ancien joueur de l'Excelsior Ahmad Mendes Moreira, qui s'était enfui du terrain en pleurant.



Avec ceux-ci, "nous franchissons une nouvelle étape dans la lutte contre la discrimination" a salué Marianne van Leeuwen, directrice du football professionnel de la KNVB, citée dans le communiqué.



Une étude portant sur quelque 118 footballeurs professionnels, dont beaucoup évoluaient en division d'honneur, a révélé que 40% avaient été victimes de racisme et d'autres formes de discrimination, a rapporté l'année dernière le quotidien Algemeen Dagblad.