Les Parlements arabes et la diplomatie parlementaire en débat à Casablanca

12/02/2024

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock a organisé, jeudi à Casablanca, une conférence axée sur les Parlements arabes et le rôle de l’Association des secrétaires généraux des Parlements arabes dans la diplomatie parlementaire.



Marquée par la présence d’une pléiade de professeurs et d’étudiants et chercheurs intéressés par les sciences politiques et les relations internationales, cette rencontre a permis de jeter la lumière sur les expériences parlementaires arabes et sur leur rôle pour renforcer les positions des pays arabes dans des organisations et forums parlementaires internationaux.



"Cette conférence vise à mettre les projecteurs sur le rôle diplomatique des Parlements arabes et leur contribution au niveau international à travers la coopération, l’échange d’idées et d’expériences, ainsi que le rôle de l'Association des secrétaires généraux des Parlements arabes", a indiqué Dr Ahmed bin Nasser Al Fadala, président de l’Association des secrétaires généraux des Parlements arabes, également secrétaire général du Conseil qatari de la Choura, soulignant que l'Association s’emploie à coordonner l’action des Parlements arabes, à nouer des accords à même de créer un consensus, à favoriser un contexte de coopération internationale et à défendre les causes du monde arabe, notamment les questions politiques internationales à caractère urgent.



Pour sa part, Abdellatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock-Casablanca, a affirmé que l'objectif de cette rencontre est de permettre aux étudiants et chercheurs, qui poursuivent leurs études en sciences politiques et en relations internationales de cerner les mécanismes de plaidoyer, de s’informer des expériences des Parlements arabes, outre d'interagir avec des personnalités politiques actives dans le domaine de la diplomatie parlementaire.



Et d’ajouter que cette conférence organisée par le Laboratoire de recherches et d'études constitutionnelles et politiques, en collaboration avec le département du droit public, vise également à mettre la lumière sur l’expérience marocaine pionnière en matière d’action parlementaire par rapport à d’autres modèles à travers le monde.



A noter que l'Association des secrétaires généraux des Parlements arabes, dont le siège est au Koweït, s'attelle à promouvoir le travail parlementaire arabe et à coordonner les positions arabes sur divers sujets et questions.



Outre les secrétaires généraux des Parlements arabes, l’Association compte parmi ses membres le secrétaire général du Parlement arabe et le secrétaire général de l’Union interparlementaire arabe.