Les Oscars décalés à cause des JO d'hiver et du football américain

15/06/2019

La cérémonie des Oscars, point culminant de la saison des prix cinématographiques aux Etats-Unis, aura lieu fin février en 2021 et 2022 afin d'éviter toute interférence avec les Jeux olympiques d'hiver, la finale du championnat de football américain et autres grands événements, ont annoncé mardi les organisateurs.

La 92e édition des Oscars se tiendra l'an prochain le 9 février, mais les cérémonies suivantes sont prévues le 28 février 2021 et le 27 février 2022, le dernier dimanche du mois. "Le calendrier des JO 2022, du Super Bowl et des congés (américains) vont reléguer les dates pour 2021 et 2022 au dernier dimanche de février", ont annoncé l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars, et le réseau ABC, qui diffuse la cérémonie aux Etats-Unis.

Les Oscars figurent parmi les prix cinématographiques les plus convoités au monde et la soirée de gala au cours de laquelle ils sont remis est retransmise en direct depuis Hollywood dans plus de 225 pays.