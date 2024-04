Les Ombudsmans et les Médiateurs, des instances centrales garantissant aux enfants la jouissance de tous les droits fondamentaux

24/04/2024

Les Ombudsmans et les Médiateurs sont des instances centrales garantissant aux enfants la jouissance de tous les droits fondamentaux, a souligné, mardi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.



Dans une allocution d’ouverture lors d’une session de formation organisée sous le thème "La mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant par les Médiateurs et Ombudsmans", M. Benalilou a indiqué que ces droits sont principalement liés aux droits relatifs à l’identité en tant qu’élément conditionnant l’exercice des autres droits, tels que le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la formation et le droit à la médication, à la santé et à la protection sociale.



L’intérêt supérieur de l’enfant est "un élément indivisible des droits dont la protection incombe aux Médiateurs et Ombudsmans dans les différentes dimensions, nonobstant la portée protectionniste liée au domaine de la justice relative aux enfants se trouvant dans des conditions difficiles, qu’ils soient victimes, délinquants, abandonnés ou en situation de conflit juridique", a-t-il ajouté.



Dans ce contexte, M. Benalilou a rappelé les termes de la Déclaration de Rabat issue des travaux de la Conférence commune de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale relative aux droits des enfants qui avait notamment appelé les Ombudsmans et Médiateurs à protéger l’enfant et son intérêt supérieur.



Le Médiateur du Royaume a également estimé que les efforts concertés de tous les acteurs sont nécessaires pour fournir les conditions d'une bonne éducation des enfants dans un espace de droits de l'Homme adapté à leur situation et répondant à leur intérêt supérieur.



M. Benalilou a, par ailleurs, souligné que cette session de formation se propose d’être une occasion de renforcement de l’action commune et d’échange des bonnes pratiques et expertises dans le domaine de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et les moyens à même de les activer de la part des Médiateurs et Ombudsmans.



Il a également affirmé que cette session vise à discuter de la force de proposition dont disposent les Ombudsmans et Médiateurs et qui peut contribuer à l’orientation des politiques publiques ayant trait à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la possibilité de proposer ou de recommander toute modification législative à même de renforcer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de garantir sa participation à la prise des décisions qui le concerne.



Cette session, organisée par l’Institution du Médiateur du Royaume en collaboration avec l’AOMF et la Commission de Venise et animée par des experts nationaux et internationaux et des praticiens professionnels issus de plusieurs institutions de médiation, aborde, outre le cadre conceptuel de l'intérêt supérieur de l'enfant, les perceptions dont il bénéficie dans la pratique et les moyens de protection qu'il requiert, tout en présentant des cas concrets qui illustrent les pratiques institutionnelles pionnières dans ce domaine.



La session bénéficiera à 26 participants et experts d'un certain nombre d'institutions membres représentant 10 pays, et sera suivie par des Médiateurs et Ombudsmans spécialisés en la matière de Moldavie, de France, du Luxembourg et de Belgique.