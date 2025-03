Les Nuits de Ramadan à El Jadida : Une soirée artistique mêlant rythmes d'Orient et d'Occident

20/03/2025

Le groupe artistique "Racines Fola" et le chanteur spécialiste des chants du Madih et du Samaâ, Abdellatif Tissa, ont animé, mardi soir, au Théâtre Afifi à El Jadida, une soirée ramadanesque exceptionnelle où les rythmes orientaux et occidentaux se sont mêlés en parfaite harmonie.



Ce concert, organisé par l'Institut français en coordination avec la Direction provinciale de la culture d'El Jadida et Sidi Bennour, s'inscrit dans le cadre du programme "Les Nuits de Ramadan", qui se déroule sur deux soirées, illustrant le dialogue entre l'Orient et l'Occident et célébrant la rencontre entre les mélodies françaises et arabo-andalouses.



La soirée a débuté par une performance musicale remarquable du groupe "Racines Fola", un collectif multiculturel d'artistes issus de divers horizons, passionnés par le patrimoine musical. Ce groupe, réunissant des musiciens originaires du Sénégal, du Maroc et de la France, tisse des liens artistiques en fusionnant leurs héritages musicaux respectifs. Leur prestation a reflété la richesse du dialogue culturel à travers un mélange de langues, de styles et de rythmes s'accordant en une parfaite symphonie universelle.



Le public a également eu droit à un florilège de chants religieux et de louanges, éléments incontournables de la musique soufie au Maroc, interprétés par l'Association Al Afrah de musique soufie et de chants religieux, dirigée par le chanteur Abdellatif Tissa.



A cette occasion, Fatima Zahra Sahita, responsable de la communication à l'Institut français d'El Jadida, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que "Les Nuits de Ramadan" accueillent cette année trois formations musicales différentes, unies par le thème "Courants méditerranéens", notant que ces ensembles explorent un répertoire varié alliant le Melhoun, la musique andalouse et la musique orientale.



Mme Sahita a ajouté que ces performances artistiques mettent en lumière la profondeur spirituelle du chant soufi, élément essentiel de cette pratique musicale, précisant que cette édition propose des soirées musicales qui touchent les âmes et ouvrent les cœurs, offrant ainsi au public une expérience sensorielle et spirituelle unique.



Il est à noter que "Les Nuits de Ramadan" ont été organisées pour la première fois en 2007 à El Jadida, avant de s'étendre à l'ensemble du Royaume.

Selon un communiqué de l’Institut, cette manifestation a réussi, pendant près de 20 ans, à rassembler quelque 20.000 passionnés de musique dans une ambiance familiale et conviviale.



Elle met en avant la musique marocaine et française, créant ainsi un espace d’échange culturel et de promotion des valeurs universelles du dialogue, du respect, de la tolérance et du partage, qui caractérisent les musiques du monde.

Bouillon de culture

Musique



Le Palais des institutions italiennes à Tanger accueillera, le 25 avril, une session vinyle de la DJ et artiste Sama Yax, dans le cadre de la 2e édition du Local Spring Festival.

Originaire du Mexique et basée à Barcelone, Sama Yax fusionne des classiques intemporels avec des trésors musicaux rares, offrant ainsi une expérience dancefloor vibrante et immersive. Elle s'est produite sur les scènes de plusieurs festivals prestigieux en Europe et au-delà.

Organisé par The Local Sessions, le Local Spring Festival, prévu du 24 au 27 avril, est un événement international célébrant la musique, les arts et la culture marocaine.

Le festival, co-financé par l'Union européenne, est tenu sous la supervision du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec plusieurs institutions, dont l'Institut français, l'Institut Cervantès, le British Council et l'Institut Goethe.



Atelier



Le Club Lamsa pour les arts organise, samedi à Tanger, l'atelier artistique "Wool Art Workshop: Weaving Stories into Felt" (Atelier d’art en laine: Tisser des histoires en feutre).

Cet atelier, initié en partenariat avec l'Association Ponts de lecture, sous la supervision de la Direction régionale de la jeunesse, de la culture et de la communication, sera tenu à la Maison des jeunes de Hasnouna.



Théâtre



Le Complexe culturel d’Essaouira accueillera, dimanche, une présentation de la pièce de théâtre "Srah Masjounak", une comédie mise en scène par Hassan Hammouche.

Interprétée par les comédiens Nora Skali, Mohammed El Ouaradi, Meryem Zaimi, Abdellah Didane et Adil Abatorab, cette pièce mêle finesse et humour, offrant des rebondissements captivants qui tiennent les spectateurs en haleine.