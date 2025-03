"Les Nuits de Ramadan" : Essaouira vibre aux rythmes des musiques soufies

08/03/2025

La ville d’Essaouira accueillera chaque jeudi, tout au long du mois sacré de Ramadan, des soirées musicales soufies, organisées dans le cadre de la 2e édition du programme "Les Nuits de Ramadan".



Co-organisée par le Conseil communal d'Essaouira, la Société de développement local "Essaouira culture, arts, patrimoine, aménagement et développement", la Direction provinciale de la culture et l'Association Essaouira-Mogador, cette manifestation culturelle vise à raviver l’ambiance spirituelle et artistique authentique qui caractérise ce mois béni, indique un communiqué des organisateurs.



Ce programme constitue une véritable plateforme artistique et culturelle, alliant l’authenticité du patrimoine marocain et la spiritualité des chants soufis et traditionnels, souligne la même source, notant que chaque jeudi du mois de Ramadan, des soirées musicales auront lieu dans des lieux emblématiques d’Essaouira, tels que Dar Souiri et Bayt Dakira, offrant un espace de rencontre et d’échange entre les habitants de la ville et ses visiteurs dans une atmosphère empreinte de sérénité et de contemplation.



Les amateurs de musique spirituelle et soufie auront rendez-vous avec des soirées uniques qui ont débuté jeudi 6 mars à Dar Souiri par une soirée de Melhoun, animée par la troupe "Malhouniate Essaouira", sous la direction de l’artiste Mohammed El Hallab, suivie d’une soirée féminine, le jeudi 13 mars à Bayt Dakira, avec la troupe "Haddarates Souiries", dirigée par l’artiste Latifa Boumazzough, font savoir les organisateurs.



L’ambiance spirituelle se poursuivra avec une nuit soufie Hamadouchi, le jeudi 20 mars, animée par les adeptes de la Zaouia Hmadcha d’Essaouira, sous la direction du Moqaddem Hicham El Madi, ajoute le communiqué, précisant que le programme se clôturera le vendredi 28 mars, avec une soirée Aissaouiya, animée par la Zaouia Aissaoua, sous la direction de Saïd Loubane.



"Nous invitons tout un chacun à venir profiter de ces soirées uniques, reflétant la richesse et la diversité de la musique spirituelle marocaine, pour une expérience qui fusionne art, patrimoine et spiritualité, dans une ambiance exceptionnelle propre à ce mois sacré", conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Chorégraphie



La compagnie Jil Z. est en résidence artistique, du 25 février au 8 mars à la salle Beckett de l'Institut français de Tanger, dans le cadre de la 2ème phase du projet de création d’une nouvelle pièce chorégraphique intitulée "Kilometers of Resistance".

Interprétée par Mohammed Bouriri, Romane Piffaut et Mehdi Dahkan, cette pièce est un trio chorégraphique qui explore un élément fondamental de l’expérience humaine: la respiration. Bien plus qu’un simple mécanisme biologique, elle devient ici le vecteur d’un mouvement et d’un son en constante interaction.

En activant les mécanismes involontaires du corps, les interprètes génèrent des structures rythmiques et des motifs de mouvements qui insufflent une vitalité nouvelle aux formes traditionnelles.

S’appuyant sur l’Aïta, un art marocain mêlant chant, poésie et danse, cette pièce puise ses racines dans les communautés rurales où l’Aïta a historiquement joué un rôle central dans la résistance sociale et la résilience.

A travers ce projet, Mehdi Dahkan cherche à réinterpréter ces traditions, leur offrant une perspective contemporaine et universelle.

La première résidence s'est déroulée du 16 au 21 décembre 2024.



Atelier



L'Institut Cervantès de Tanger organisera, le 8 avril, un atelier sous le thème "Un pot à crayons à ton goût", destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Cet atelier, qui sera encadré par l'illustratrice Assia Mangad Riahi, aidera les enfants à garder leurs bureaux bien rangés en réalisant des pots à crayons originaux et très pratiques.



Concert



L'Institut français de Tétouan abrite, samedi, un concert de musique dans le cadre des Nuits de Ramadan, qui propose une fusion jazz et sonorités andalouses avec Ahaddaf Project.

Incarnant une modernité enracinée dans l’héritage andalou marocain, Mohamed Ahaddaf invite le public à une exploration musicale où les sonorités traditionnelles rencontrent le jazz. Cette fusion unique reflète l’histoire d’une Méditerranée toujours en mouvement, ouverte aux influences et aux innovations, indique l'Institut.

Pensées autour des confluences méditerranéennes, les Nuits de Ramadan mettent en lumière la richesse et la variété des scènes musicales marocaine et française.

Elles s’inscrivent, cette année encore, dans l’esprit du mois sacré de Ramadan, où la spiritualité et le partage occupent une place centrale.