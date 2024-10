Les Mondiaux de Karaté à Rabat

11/10/2024

Le Championnat du monde de Karaté 2026 Cadet - Junior et U21 se tiendra au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat du 14 au 18 octobre 2026, a-t-on appris auprès de la Fédération Royale marocaine de karaté (FRMK).



L'attribution de cette édition au Maroc a été décidée à l'unanimité, mercredi à Venise (Italie), par un comité composé des membres de la Fédération mondiale de Karaté (WKF), ainsi que des représentants de chaque pays participant.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMK, Mohamed Mouktabil, a indiqué que "ce choix reflète la confiance accordée au Maroc pour garantir le succès de cet événement mondial".



Cette prestigieuse manifestation sportive rassemblera les meilleurs jeunes athlètes de karaté du monde, a fait savoir M. Mouktabil, relevant que le choix du Royaume pour accueillir cette compétition internationale "s’appuie sur ses compétences remarquables dans l’organisation de grands événements sportifs".

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a su démontrer son expertise et son savoir-faire, faisant du Royaume une destination de choix pour les compétitions de haut niveau.



M. Mouktabil a, dans ce sens, souligné que le Maroc dispose d’infrastructures sportives de qualité, en mesure d’accueillir un événement d’une telle envergure, et offrant aux participants et aux spectateurs des installations modernes et un cadre exceptionnel.



Une délégation marocaine composée d’une vingtaine d’athlètes, garçons et filles, prend part, à Venise, aux championnats du monde de Karaté Cadet - Junior & U21. Plus de 2.000 karatékas représentant 113 pays participent à cette compétition mondiale.