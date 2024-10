"Les Meutes" du réalisateur Kamal Lazraq remporte le Grand Prix du Festival national du film de Tanger

28/10/2024

Le long-métrage "Les Meutes" du réalisateur marocain, Kamal Lazraq, a remporté le Grand Prix de la 24ème édition du Festival national du film de Tanger (FNF), qui a dévoilé son palmarès, samedi soir, au Palais des arts et de la culture.



Ce film de 94 minutes raconte l'histoire de Issam (interprété par Abdellatif Masstouri) et de son fils Hassan (Ayoub Elaïd), qui survivent au jour le jour dans une banlieue populaire de Casablanca, en commettant de petits délits pour le compte du chef d'un des gangs.



Le jury de la compétition des longs-métrages de fiction, présidé par le réalisateur et scénariste, Mohamed Mouftakir, a également décerné son Prix spécial au film "Déserts" de Faouzi Bensaïdi.



Le Prix de la première œuvre est revenu au film "Empreintes du vent" de Layla Triqui, alors que le prix de la réalisation a été attribué à Mohamed Chrif Tribak pour son film "Journal intime".



Le prix de la production a été remis à Kamal Eddine Benabid (Kamal Kamal) pour son film "Que d'amour", tandis que Jihane El Bahhar a remporté le Prix du scénario pour son long-métrage "Triple A".



Le film "Triple A" a aussi valu à son protagoniste, Khalil Oubaka, le Prix du 1er rôle masculin, alors que Meryem Bouazzaoui s'est vue décerner le Prix du 1er rôle féminin pour son rôle dans le film "Le silence des violons" de Saâd Chraibi. Les Prix du 2ème rôle masculin et féminin sont revenus, respectivement, aux acteurs Amine Ennaji et Majdouline Idrissi pour leurs rôles dans les long-métrages "Kissat wafaa" et "Triple A".



Pour ce qui est du Prix du son, il a été remporté par le film "Animalia" (Mariette Goudin), alors que le Prix de l'image a été décerné au film "Déserts" (Florian Berutti).

Le Prix de la musique originale a été attribué à Walead Ben Selim pour le film "Moroccan badass girl", alors que celui du montage est revenu au film "Hôtel de la paix" (Kawtar Tarhzaou et Mamoun Kachani).



S'agissant de la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire, le Grand Prix a été remporté par Rachida El Garani pour son film "Rachid", tandis que le film "A lamb, a sheep and ravens" de Aymane Hammou a raflé le Prix spécial du jury, présidé par la réalisatrice et scénariste, Khaoula Assebab Benomar.



Le Prix du scénario est revenu, quant à lui, au court-métrage "Frères de lait" de Kenza Tazi.

En ce qui concerne la compétition des longs-métrages documentaires, le jury, présidé par la réalisatrice et universitaire Jamila Annab, a décerné le Grand Prix au film "La mère de tous les mensonges" de Asmae El Moudir.



En outre, le film documentaire "Mora est là" de Khalid Zairi s'est vu attribuer le Prix spécial du jury, tandis que le Prix de la créativité est revenu à Aida Bouya pour son documentaire "Palace Guardians".



Par ailleurs, le Grand prix de la compétition des films d'écoles et d'instituts de cinéma a été décerné à Bilal Machmour pour son film "Le dernier dîner", au moment où le prix du jury est revenu au film "Terre de dieu" de Imad Benomar.

Le jury a également attribué la mention spéciale au film "Siri takes control" de Chorouk Hasnaoui.



Sur un autre registre, les Prix de la critique ont été attribués respectivement à Kamal Lazraq pour son long-métrage "Les Meutes", à El Houari Ghoubari pour son court-métrage "Une mémoire pour l’oubli", ainsi qu'à Asmae El Moudir pour son documentaire "La mère de tous les mensonges".



En complément, les Prix des ciné-clubs ont été décernés respectivement à Mohamed Chrif Tribak pour son long-métrage "Journal intime", ainsi qu’à El Houari Ghoubari pour son court-métrage "Une mémoire pour l’oubli".



Outre les films en compétition, les cinéphiles avaient rendez-vous avec des projections de la catégorie "Panorama" du cinéma marocain, qui a offert l'occasion de se délecter d'une dizaine de productions cinématographiques diversifiées.



Le FNF s'affirme ainsi comme un événement cinématographique majeur à l’échelle nationale, imprégné d’une riche essence artistique et culturelle. Il rassemble passionnés de cinéma, artistes talentueux et amateurs d'art autour d'une plateforme propice aux rencontres, aux échanges et aux dialogues créatifs.