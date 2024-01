“Les Meutes” de Kamal Lazraq en avant-première à Casablanca

29/01/2024

Le long-métrage "Les Meutes" du réalisateur marocain Kamal Lazraq sera projeté en avant-première le 29 janvier au cinéma Megarama à Casablanca.



La projection en avant-première du film, qui a bénéficié du soutien des "Ateliers de l'Atlas", programme industrie de développement de talents initié en 2018 par le Festival international du film de Marrakech, sera marquée par la présence du réalisateur et du staff du film.

Ce premier long-métrage du réalisateur marocain sortira dans les salles de cinéma à partir du 31 janvier, selon l’équipe de production.



"Les Meutes" raconte l'histoire de Issam (interprété par l'acteur Abdellatif Masstouri) et de son fils Hassan (Ayoub Elaïd), qui survivent au jour le jour dans une banlieue populaire de Casablanca en commettant de petits délits pour le compte du chef d'un des gangs.



Une nuit, l'homme qu'ils avaient prévu d'enlever meurt accidentellement dans leur voiture, les plongeant dans une situation confuse où ils doivent se débarrasser du corps, amorçant ainsi une longue aventure nocturne à travers les quartiers les plus difficiles de la ville.



"Les Meutes" a remporté le prix du jury lors de la 20è édition du Festival international du film de Marrakech (2023), ex æquo avec la réalisatrice palestinienne Lina Soualem pour son film "Bye Bye Tibériade".



Il a également remporté le Grand Prix de la 8è édition du Festival international du film de Bruxelles, en novembre 2023, et le Prix du Jury dans la catégorie "Un Certain Regard" du Festival de Cannes 2023.