Les Marocains en tête des affiliés étrangers à la sécurité sociale en Espagne

20/01/2025

Un total de 342.318 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin décembre 2024, soit les travailleurs étrangers qui cotisent le plus.



Selon des statistiques du ministère espagnol de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, publiées vendredi, les Marocains continuent de dominer ce classement, suivis des Roumains (336.599), des Colombiens (220.892), des Italiens (193.162) et des Vénézuéliens (170.925).



Le nombre total de travailleurs étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole s’est élevé à 2.880.818 personnes en décembre, avec une moyenne de 212.042 affiliés étrangers de plus en 2024, enregistrant une hausse de 7,9% par rapport à 2023.



Parmi ces travailleurs étrangers cotisant à la sécurité sociale espagnole, 1.986.146 sont originaires de pays extra-communautaires (69%), tandis que 894.672 proviennent de pays de l'Union européenne (31%).



De même, 72.376 Ukrainiens sont enregistrés auprès du système de sécurité sociale, soit 25.117 de plus (+53,1%) qu’en janvier 2022, date du déclenchement de la guerre en Ukraine

Au cours des 12 derniers mois, cinq secteurs d’activité ont affiché une croissance supérieure à 10%, notamment le secteur du transport et stockage (16%), activités administratives et services auxiliaires (11%), approvisionnement en eau (10,8%), activités sanitaires (10,3%) et agriculture, élevage, chasse, sylviculture et pêche (10,1%), souligne le ministère.