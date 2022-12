Les Marocains d'Amérique célèbrent l’ exploit des Lions de l’Atlas

02/12/2022

Dans une ambiance festive empreinte de patriotisme et d’un sens élevé d’appartenance, les Marocains d’Amérique ont célébré la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.



A New York, un grand nombre de Marocains se sont donné rendez-vous à l’emblématique Times Square, pour donner libre cours à leur joie et leur fierté après l'exploit de la sélection nationale qui va rester gravé dans le marbre et dans les annales du football marocain, arabe et africain.



Mus par un amour sans borne envers la patrie et pour une équipe nationale vaillante et pétrie de talents, des hommes, femmes et enfants, drapés dans les couleurs nationales, ont tenu à répondre présents en plein cœur de Manhattan, malgré le froid glacial qui s’abat sur la métropole américaine, pour exprimer leur joie et leur soutien indéfectible aux Lions de l’Atlas dans leur conquête footballistique.



"Je suis fier de voir cette belle équipe rééditer un exploit qui datait de 1986 au Mexique", a déclaré à la MAP, Hassan Z., 52 ans, relevant que les poulains de Walid Regragui ont fait montre d’une vaillance sans égal en tenant tête à de grosses pointures du football mondial.

“J’espère qu’ils vont continuer sur cette lancée” au prochain tour où ils affronteront la sélection espagnole, a-t-il ajouté.



Même son de cloche chez Fatima B., qui a tenu à accompagner ses deux enfants à Times Square, pour partager les sentiments de joie et de fierté avec la communauté marocaine établie dans l’Etat de New York.



“Je suis émue et tellement fière que mes enfants ont pu assister à cet exploit de la sélection nationale. Nous allons continuer à les supporter jusqu’au bout parce qu’ils le méritent amplement”, a-t-elle insisté.



Pour Houssam, 10 ans, la joie est à son comble. “Je suis tellement heureux pour Ziyech qui a pu marquer contre le Canada, ainsi que pour toute l’équipe”. “J’ai hâte de les voir jouer mardi prochain contre l’Espagne”, a-t-il lancé.



Dans cette ambiance rythmée par des chants patriotiques au son de la musique Gnawa, les Marocains de New York ont été unanimes à souhaiter un beau parcours aux coéquipiers de Sofiane Amrabat qui “méritent tout le bonheur du monde” pour l'abnégation et la combativité dont ils ont fait preuve dans la phase de poules.



La qualification historique des Lions de l’Atlas a été accueillie avec la même joie et liesse par les Marocains de Floride. Dans des cafés à Orlando, des supporters ont tenu à partager “la beauté” de cet exploit avec leurs compatriotes et surtout avec leurs enfants qui ne cachent pas leur fierté d’appartenir à une nation soudée et solidaire.