Les Lions de l’Atlas assurent avec maestria leur septième qualification pour le Mondial

07/09/2025

La sélection marocaine de football s’est qualifiée avec maestria, vendredi, pour la 7è fois de son histoire, la 3è d’affilée, à la phase finale de la Coupe du monde de football, dont la prochaine édition se tiendra en 2026 aux Etats Unis, au Canada et au Mexique.



Lions de l’Atlas, qui ont empoché leur ticket pour le Mondial nord-américain à la faveur de leur victoire face au Niger (5-0), au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la 7è journée (groupe E) des qualifications africaines, ont déroulé leur rouleau compresseur, signant un carton plein avec six victoires en autant de rencontres. Premier pays africain 8è de finaliste du Mondial en 1986 au Mexique, le Maroc a placé la barre très haut en se hissant au dernier carré du dernier Mondial en 2022, devenant la première nation arabe et africaine à atteindre ce stade de la compétition.



Si la première participation du Maroc au Mondial en 1970 n’a pas été fructueuse, après une défaite 3-0 face au Pérou, un nul face à la Bulgarie (1-1) et un revers contre l’Allemagne (1-2), les Lions de l’Atlas sont revenus avec un tout autre visage, seize ans plus tard au Mexique-1986 pour écrire une page glorieuse de l’histoire du football marocain et africain. En effet, l’équipe nationale, qui comptait en ses rangs des joueurs talentueux à l’image des ballons d'or Mohamed Timoumi et Badou Zaki, outre Abderrazak Kharyi et Mery Krimou, pour ne citer que ces cadors, a surpris tout le monde en tenant en échec, dans l’ordre, la Pologne et l’Angleterre sur un score vierge. Le troisième match avait été le théâtre d’une démonstration de force de l’équipe nationale qui a signé sa première victoire au Mondial, aux dépens du Portugal (3-1).



En huitièmes de finale, les protégés de feu Mehdi Faria ont longtemps rivalisé avant de s’incliner face à l’Allemagne sur la plus petite des marges, mais ont quand même forcé l’admiration du monde entier. Au Mondial américain, en 1994, la sélection marocaine a signé de bonnes prestations, mais a perdu toutes ses rencontres, face à la Belgique (1-0), à l’Arabie Saoudite (2-1) et aux Pays-Bas (2-1). Au Mondial de 1998 en France, les Marocains étaient au rendez-vous et ont réussi à tenir tête aux grandes nations mondiales de football.



Après un match nul prometteur face à la Norvège (2-2), les protégés de feu Henri Michel ont perdu face au Brésil (3-0), finaliste malheureux. En dépit de leur écrasante victoire face à l’Ecosse (3-0), les coéquipiers de Noureddine Naybet n’ont pas réussi à se qualifier au 2è tour.



Vingt ans plus tard, au Mondial-2018 en Russie, l’équipe du Maroc, emmenée par Hervé Renard, n’a obtenu qu’un seul point après son nul face à l’Espagne (2-2), contre deux défaites amères face à l’Iran et le Portugal sur le score de 1 but à 0.



Et c'est en 2022 que les Lions de l’Atlas vont s’illustrer et forcer l’admiration du monde entier. En effet, logée dans un groupe dit de « la mort » comprenant la Belgique, la Croatie et le Canada, l’équipe du Maroc a réussi à tirer son épingle du jeu et terminé même en tête de ce groupe avec 7 points.



En huitième de finale, l’équipe du Maroc a battu l’Espagne aux tirs au but, avant d’éliminer le Portugal en quart de finale (1-0), à la faveur du but inoubliable signé Youssef En-Nseyri. En demi-finale, les Lions de l'Atlas ont vu leur aventure stoppée devant la France (0-2), avant de perdre en match de classement pour la 3è place face à la Croatie (2-1).



Certes, le Maroc ne se contentera pas de la simple participation au prochain Mondial nord-américain, mais tentera de jouer les premiers rôles lors de ce rendez-vous footballistique planétaire. Mais avant cela, la prochaine CAN-2025 à domicile constituera une occasion en or pour cette génération talentueuse de décrocher le titre africain et disputer sous de bons auspices le prochain Mondial.