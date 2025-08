Les "Lionesses" acclamées à Londres après leur triomphe à l'Euro 2025

31/07/2025

Les "Lionesses" anglaises, sacrées championnes d'Europe en Suisse, ont été accueillies mardi par des milliers de fans lors d'une grande parade devant le palais de Buckingham, dans le centre de Londres.



L'équipe entraînée par l'ancienne internationale néerlandaise Sarina Wiegman a triomphé dimanche à Bâle en battant l'Espagne aux tirs au but, conservant son titre décroché en 2022.



Une victoire sur le fil à l'image d'un tournoi semé d'embûches, marqué notamment par une défaite inaugurale (2-1) contre la France.



Massés devant le Mall, l'avenue menant au palais de Buckingham, les supporters ont pu revivre certains des temps forts de la compétition grâce à des écrans géants placés le long de l'avenue.



Puis, peu après midi, heure locale, les championnes sont apparues sur les toits de deux bus à impériale, frappés du mot +Champions+, sous un ciel gris londonien mais dans une ambiance électrique.



"C'est beau de voir beaucoup d'hommes, d'enfants et de jeunes garçons apprécier ce que les femmes ont fait, ce que nous avons accompli", s'est réjouie Sue Plummer, 57 ans, venue de l'île de Wight avec deux amies.

"Elles (les joueuses) sont juste l'incarnation de la résilience et de la détermination britannique".



Même émotion pour Naomi Rumsby, 30 ans, habitante de Londres et ancienne joueuse amateur, présente avec sa compagne: "Je n'aurais jamais pensé que ce serait comme ça. C'est beau de voir tant de petits enfants avec des noms de femmes au dos de leurs maillots".



Après une dizaine de minutes de déambulation, les héroïnes du jour sont montées sur la scène installée devant le palais.

"(La victoire en) 2022 était un conte de fées, mais celle-ci a été durement gagnée et nous sommes très fières de nous", a déclaré la capitaine Leah Williamson devant la foule, les larmes aux yeux.



La joueuse a dédié ce titre au pays et surtout aux "jeunes filles": "Ce métier n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, et nous écrivons l'histoire à chaque étape", a-t-elle poursuivi, émue.



Emotion partagée par la sélectionneuse qui a partagé quelques pas de danse avec le chanteur nigérian Burna Boy, avant le lever de trophée final sous un feu d'artifice rose, accompagné par le morceau "One More Time" des Daft Punk.



Lundi, les "Lionesses" ont été reçues à Downing Street par la vice-première ministre Angela Rayner et la ministre des Sports Stephanie Peacock. Le Premier ministre Keir Starmer était lui en déplacement en Ecosse auprès du président américain Donald Trump.