Les Journées scientifiques de l’internat, du 14 au 16 novembre à Tanger

13/11/2024

L’Association des médecins internes de Tanger (AMIT) organise, du 14 au 16 novembre à Tanger, les Journées scientifiques de l’internat (JSI), sous le thème "L'innovation au coeur de la santé au Maroc".



Cet événement, qui se tiendra au centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI, s’inscrit dans la lignée des initiatives qui font rayonner la médecine et la formation des jeunes praticiens, indique un communiqué des organisateurs.



L’édition 2024 des JSI, organisées en étroite collaboration avec la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, avec le soutien des plusieurs partenaires publics et privés, invite à une réflexion éclairée sur les avancées technologiques et les pratiques novatrices qui façonnent la médecine contemporaine.



"En adoptant l’innovation comme étendard, l’AMIT aspire à inscrire cet événement dans une dynamique de progrès et de partage, faisant de la recherche médicale et de l’apprentissage un dialogue entre générations, enrichi par les expériences et les savoir-faire", souligne la même source, faisant savoir que cette thématique témoigne de l'engagement de l’Association envers une médecine qui se veut aussi bien à l’avant-garde des découvertes qu’au service humain du patient.



Ce événement se fixe pour objectifs d'encourager les échanges entre sommités médicales et jeunes praticiens, célébrer les innovations technologiques qui redessinent les contours de la pratique médicale, et de favoriser la transmission de compétences pratiques essentielles, grâce à une série d’ateliers et de sessions interactives.



En orchestrant cette rencontre entre les esprits les plus prometteurs et les figures de proue du secteur médical, l’AMIT souhaite ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration, plaçant la santé au centre de toutes les attentions.



Les trois journées de cet événement seront rythmées par des conférences, des ateliers de simulation et des discussions profondes, nourries par la passion du savoir et le désir d’élévation professionnelle.



Au programme figurent une table ronde sur l'innovation en formation médicale, offrant aux participants un aperçu des nouvelles approches et philosophies qui imprègnent le domaine, et des ateliers hautement spécialisés qui se tiendront au centre de simulation "Tanger Sim’Center".



Sous l'encadrement d’experts reconnus, les jeunes médecins pourront perfectionner leurs compétences en coelioscopie, échographie FAST, et abords vasculaires.



Ces sessions pratiques seront enrichies par des conférences sur des thématiques d’actualité, comme l’intelligence artificielle en imagerie médicale, les techniques de chirurgie assistée par robot, et les révolutions dans la biologie médicale.



Cet événement sera ponctué également par une journée sportive, destinée à renforcer les liens entre les participants et à favoriser un esprit de corps au-delà des études et des formations, ainsi que par la remise des distinctions aux jeunes talents ayant particulièrement brillé au cours de ces journées, saluant ainsi leur engagement et leur contribution à l’essor de la médecine.



Créée en 2019, l’AMIT, qui réunit aujourd’hui 337 médecins internes, est le reflet d’une jeunesse médicale engagée, résolument tournée vers l’avenir. À travers les JSI, l’Association poursuit sa mission d’accompagner ses membres vers l’excellence, tout en contribuant à l’amélioration des soins au sein de la région du Nord.