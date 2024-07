Les Forces Armées Royales organisent le 1er Festival international de la musique militaire

22/07/2024

A l'occasion de la commémoration du 25ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, les Forces Armées Royales organisent, dans le cadre des festivités marquant cet heureux événement, le 1er Festival International de la musique militaire, qui se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, au niveau des principales places des villes de Rabat, Salé, Témara, Tétouan et M’diq.



Cet événement exceptionnel réunira 7 musiques nationales, relevant des différentes composantes des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires, ainsi que les musiques militaires étrangères issues de 6 pays : l’Arabie Saoudite, la Côte d’Ivoire, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique et le Sénégal, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



La cérémonie d'ouverture aura lieu à Rabat le 26 juillet 2024 au niveau de la Place Al Barid, suivie, le 27 juillet 2024, par des spectacles, simultanément au niveau de Rabat à Mahaj Riad, Salé à Bab El Mrissa et Témara à la Plage Harhoura.



Le Festival culminera le 30 juillet 2024 avec un concert de clôture, au niveau de la Place El Mechouar à Tétouan, qui sera précédé, le 29 juillet 2024 au niveau de la corniche M’diq, par des prestations musicales. Les musiques militaires présenteront les différents spectacles du Festival à partir de 21h00.



Le Festival international de la musique militaire est une première permettant de mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions musicales militaires des pays participants.