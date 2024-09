Les Etats du Sahel se félicitent des avancées réalisées dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative internationale Royale pour favoriser l’accès à l’océan Atlantique

30/09/2024

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré, de la République du Mali Abdoulaye Diop, de la République du Niger Bakary Yaou Sangaré et de la République du Tchad Abderaman Koulamallah, réunis vendredi à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, se sont félicités des avancées réalisées dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique.



Dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de cette réunion sur l’opérationnalisation de l’Initiative internationale du Souverain, tenue en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, les ministres des Etats du Sahel ont salué le travail réalisé par les Task Forces Nationales du Maroc, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad lors de la 1ère réunion des Task Forces nationales tenue à Rabat les 05 et 06 juin 2024.



Aussi, les ministres se sont félicités des propositions de projets retenus par les Task Forces Nationales dans le cadre de l’opérationnalisation de cette Initiative internationale, lit-on dans le communiqué.



Par ailleurs, indique le communiqué conjoint, "les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger ont présenté les étapes franchies dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel. En droite ligne des orientations du Président de la Confédération, ils ont indiqué que l’adhésion, l’implication et le soutien de leur pays à l’opérationnalisation de l'Initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI se feront désormais dans le cadre de ladite Confédération".