Les Etats-Unis réaffirment leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution “sérieuse, crédible et réaliste”

Washington apprécie la voix cruciale de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion d’une région du Moyen-Orient plus pacifique et plus sûre

03/10/2024

Les Etats-Unis ont réaffirmé mardi leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que solution “sérieuse, crédible et réaliste” au différend régional autour du Sahara.



“Les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué le porte-parole du Département d’Etat américain dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien tenu, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.



Les deux parties ont, par ailleurs, fait part de leur “soutien” à l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara, mené sous l’égide des Nations unies, afin de parvenir «sans plus tarder» à une solution politique durable.



Par ailleurs, les Etats-Unis apprécient «la voix cruciale» de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans «la promotion d’une région du Moyen-Orient plus pacifique et plus sûre», a indiqué le porte-parole du Département d’Etat américain.



«Ce rôle se reflète dans le leadership du Maroc répondant aux besoins humanitaires à Gaza, soutenant la stabilité en Cisjordanie, et contribuant à la revitalisation de l’Autorité palestinienne», a ajouté le communiqué.



Le chef de la diplomatie américaine a, en outre, salué «les efforts continus du Maroc pour mettre fin à l’impasse politique en Libye, et remédier à l’instabilité au Sahel», précise le communiqué.



Il convient de signaler que l’entrevue que Nasser Bourita a eue avec Antony Blinken s’inscrit dans le cadre des consultations politiques permanentes entre les deux pays. Ils ont échangé sur les différents volets du partenariat stratégique maroco-américain, ainsi que sur diverses questions régionales et internationales.



Le Maroc et les Etats-Unis célèbrent le 20ème anniversaire de deux événements phares de leurs relations: l’Accord de libre-échange (ALE), le seul que les Etats-Unis ont conclu avec un pays africain, et l’exercice militaire "African Lion", le plus grand exercice militaire américain sur le continent africain.



Dans une déclaration à la presse, peu avant ces entretiens, qui ont eu lieu au Département d’Etat, le chef de la diplomatie américaine a souligné que les Etats-Unis attachent “une grande importance” au partenariat avec le Maroc "notamment en faveur de la stabilité au Moyen-Orient, ainsi qu’en Afrique et en Afrique du Nord".

"Le Maroc est un partenaire essentiel des Etats-Unis, et j’attache une grande importance à la relation entre nos deux pays", a indiqué M. Blinken.



Mettant en avant les relations de partenariat étroit qui unissent les deux pays, M. Bourita a souligné que ses entretiens avec son homologue américain offrent l'occasion de coordonner les actions entre les deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique.

"Nous sommes des partenaires pour la paix. Ce partenariat est d’autant plus vital dans un contexte marqué par des escalades au Proche-Orient et des problèmes au Sahel, en Libye et en Europe”, a déclaré M. Bourita