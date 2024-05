Les Etats-Unis annoncent avoir arrimé la jetée provisoire à Gaza, prête à recevoir de l'aide

17/05/2024

Les Etats-Unis ont annoncé avoir achevé jeudi une jetée provisoire sur la côte de la bande de Gaza, pour acheminer plus d'aide dans le territoire ravagé par sept mois de guerre et dont les principaux points d'entrée sont bloqués depuis plus d'une semaine.



Jeudi matin, des militaires américains, "soutenant la mission humanitaire de livraison d'aide humanitaire supplémentaire aux civils palestiniens dans le besoin, ont arrimé la jetée temporaire à la plage de Gaza", indique sur X le US Central Command, Commandement interarmées américain compétent notamment pour le Proche-Orient.



"Il est prévu que des camions chargés d'aide humanitaire commencent à accoster dans les prochains jours", poursuit le Commandement, précisant que l'aide sera remise à l'ONU qui "coordonnera sa distribution dans Gaza".



Cette jetée, d'un coût annoncé de 320 millions de dollars, selon le Pentagone, devait initialement être achevée le 7 mai.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé mercredi qu'un navire chargé d'aide avait quitté le port chypriote de Larnaca à destination de cette installation.



Il doit y débarquer environ 100 tonnes d'abris temporaires pour les habitants de Gaza, 2,4 millions de personnes dont environ 70% ont été déplacées par la guerre, dans un territoire déjà surpeuplé et assiégé depuis sept mois.



L'aide internationale, strictement contrôlée par les autorités israéliennes, arrivait déjà au compte-gouttes, mais son entrée dans la bande de Gaza est désormais largement entravée aux deux principaux points de passage - Kerem Shalom depuis Israël et Rafah depuis l'Egypte.



L'armée israélienne s'est emparée le 7 mai du côté palestinien du point de passage de Rafah, par lequel transitait la totalité du carburant indispensable au fonctionnement des infrastructures de la bande de Gaza - privée d'alimentation électrique depuis le début de l'offensive israélienne - et à la logistique humanitaire.

Depuis l'Egypte refuse de coordonner l'acheminement de l'aide avec Israël par Rafah, les deux pays se renvoyant la responsabilité du blocage.



Fermé plusieurs jours début mai après avoir essuyé des tirs de roquettes du Hamas, Kerem Shalom est officiellement ouvert, mais les organisations humanitaires affirment ne pas pouvoir y collecter l'aide acheminée, faute de carburant et en raison de combats dans la zone.