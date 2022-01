Les Etalons du Burkina, une équipe à prendre au sérieux

06/01/2022

L'équipe burkinabaise de football (les Etalons) participe à la 33e finale de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun à l'issue d’un parcours brillant et sans faute aux éliminatoires, au cours duquel les Etalons n’ont perdu aucun match et ont assuré leur qualification lors de l’avant-dernier match.



L'équipe burkinabaise qui s’est qualifiée pour la 12ème fois de son histoire, a dominé son groupe, ce qui reflète la force et les potentialités dont jouit cette formation que les autres équipes doivent prendre très au sérieux lors de la CAN-Cameroun.



L'opinion publique locale ne cache pas sa fierté de l'effectif actuel et de ses capacités, portée par les déclarations successives de différents joueurs et managers insistant sur le fait que les Etalons partent au Cameroun pour remporter la coupe.



Le sélectionneur Kamou Malo n'hésite pas à confirmer que les Etalons réclament la coupe sur laquelle il a travaillé depuis longtemps, et pour preuve, les résultats positifs des matchs de l'équipe, qu'ils soient amicaux ou officiels, durant les années 2020 et 2021 (éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde).



L'équipe avait joué la finale lors de la CAN-2013 en Afrique du Sud, de même qu’elle avait décroché la troisième place de la CAN-2017 au Gabon.

Par contre, en 2019, l’aventure s’était arrêtée avant même le voyage en Egypte en raison d’une sortie de route lors des éliminatoires.



Le sélectionneur Kamou Malo compte sur le capitaine Bertrand Traoré, un éminent joueur burkinabé qui a joué pour l'Olympique de Marseille entre 2017 et 2020.



L'effectif présenté par Malo comprend une liste de 29 joueurs, dont un nom sera retiré par la suite, sachant que la Confédération africaine de football a autorisé exceptionnellement, en raison de la Covid-19, que la liste des joueurs comporte 28 joueurs au lieu de 23 habituellement.



La liste ne comprend pas les noms de joueurs talentueux, comme Alain Traoré, Abdel Razak Traoré et Bryan Dabo.

De même, l’attaquant vedette de l'équipe, Lassina Traoré, est également hors de la liste après avoir subi une grave blessure en Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk.



Avant de se rendre au Cameroun, les membres de l'équipe ont été reçus par le Premier ministre burkinabé Lassina Zerbo, qui les a exhortés à persévérer pour remporter la Coupe continentale afin de redonner espoir au peuple burkinabé, qui souffre depuis 2015 de l'insécurité, de l’instabilité et d’attaques terroristes qui ont déplacé plus de 1,5 million de personnes et tué au moins 2000 autres, pour la plupart des civils.



"Nous avons besoin de cohésion, de solidarité. Ce sont les Etalons qui donneront cette opportunité d'union pour qu'ensemble on transmette de l'espoir au peuple", a-t-il dit.

Selon M. Zerbo, leur responsabilité est encore plus grande, car ils représentent le pays à un moment critique de son histoire.



Avant de se rendre au Cameroun, l'équipe des Etalons a effectué un stage préparatoire de dix jours à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. Ils y ont disputé deux matches amicaux contre la Mauritanie le 30 décembre, et contre le Gabon le 2 janvier.

Le Burkina Faso est logé dans le groupe A avec le pays hôte le Cameroun, l'Ethiopie et le Cap-Vert.



Les Etalons affronteront les Lions indomptables du Cameroun en match d'ouverture le 9 janvier. Ils joueront ensuite contre le Cap-Vert le 13 janvier, et l'Ethiopie le 17 du même mois.



Par Abderrazak Trebak (MAP)