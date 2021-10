Les Emirats ont “ surmonté” la crise du coronavirus, assure le prince d'Abou Dhabi

07/10/2021

Le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dirigeant de facto des Emirats arabes unis, a affirmé mercredi que ce riche pays du Golfe avait "surmonté" la crise liée au coronavirus, le nombre de cas étant en forte baisse.



Mercredi, le pays comptait trois décès et 156 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Mardi, il s'agissait d'un décès et 176 cas. "Nous avons surmonté la crise du coronavirus (...) et nous en avons tiré de nombreuses leçons", a déclaré le prince, dans une vidéo publiée par l'agence officielle émiratie WAM. "La situation sanitaire aux Emirats est bonne (...), nos vies doivent revenir à la normale", a-t-il assuré, s'exprimant devant d'autres responsables. "Nous devrons peut-être changer un peu nos habitudes", a-t-il ajouté, sans autres précisions.



Depuis plusieurs mois, la vie quotidienne a repris son cours normal dans l'ensemble des Emirats, où le masque reste malgré tout obligatoire en intérieur comme en extérieur. Plus de 737.200 cas d'infection au coronavirus et 2.107 décès ont été enregistrés aux Emirats depuis le début de la pandémie, selon un bilan des autorités annoncé mercredi. Selon des données communiquées lundi par le ministère de la Santé, environ 84% de la population est complètement vaccinée et près de 95% a reçu une dose de vaccin.