Les Emirats arabes Unis, le Koweït et le Burundi réaffirment leur plein soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

21/10/2022

Les Emirats arabes Unis ont réitéré, à New York, leur “plein soutien” à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et aux mesures que le Royaume entreprend pour défendre ses droits légitimes et ses causes justes.



"Mon pays soutient l'initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 et que le Conseil de sécurité a qualifiée de sérieuse et crédible”, a souligné la représentante des Emirats arabes Unis devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Cette initiative représente une “solution importante” en phase avec la Charte et les résolutions des Nations Unies et qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a-t-elle relevé.



Saluant la tenue à Genève de deux tables rondes en 2018 et 2019, la diplomatie émiratie a souligné l’importance de la reprise de ce processus pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.



Elle s’est également félicitée de la première tournée de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura dans la région, ainsi que de ses efforts continus pour relancer le processus des tables-rondes.



Elle a, par la même occasion, mis en avant les efforts soutenus du Maroc en vue d'améliorer les conditions de vie des populations des provinces du Sud, ainsi que l’indice de développement humain dans cette région dans le cadre du Nouveau modèle de développement lancé par S.M le Roi Mohammed VI en 2015.



La diplomate a, en outre, rappelé que les Emirats arabes Unis ont ouvert un consulat général au Sahara marocain, à l’instar d’autres pays, traduisant ainsi l'attachement ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intégrité territoriale.



De son côté, le Koweït a réaffirmé, à New York, son soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume.



"Le Koweït réitère son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en ce sens qu’elle constitue une base constructive pour trouver une solution mutuellement acceptable entre toutes les parties dans le respect de l’unité et de la souveraineté du Maroc", a souligné le représentant du Koweït devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, en réitérant la position unifiée des pays du Golfe soutenant l’unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.



Il a également renouvelé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU qui ont permis la tenue de deux tables rondes à Genève, avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du "polisario", et ce conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.



Mettant en avant "l’esprit positif" lors de ces deux réunions, le représentant du Koweït a fait part du soutien de son pays à ce momentum déclenché par les tables-rondes qui "demeurent le seul cadre pour parvenir à une solution politique de compromis".



Il a, par la même occasion, souligné la nécessité pour l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, de capitaliser sur les progrès réalisés et de relancer ce processus.



Pour sa part, la République du Burundi a réaffirmé, mercredi à Rabat, son attachement au principe de l'intégrité territoriale du Maroc, tout en considérant le plan d'autonomie comme "la base pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste" au différend autour du Sahara marocain.



Cette position du Burundi a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l'issue d'un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, Albert Shingiro.



"M. Shingiro a réaffirmé l'attachement de la République du Burundi au principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Maroc", peut-on lire dans le communiqué qui ajoute que "la République du Burundi considère l’initiative d’autonomie, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil du sécurité de l’ONU, comme la base pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste basée sur le compromis".



Le ministre burundais a, par ailleurs, réaffirmé l'appui de son pays aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel pour la relance du processus politique sur la base des Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, indique la même source, ajoutant que les deux parties "se sont engagées à s'appuyer mutuellement sur les questions majeures concernant leurs intérêts fondamentaux."



Lors d'un point de presse tenu à l'issue des entretiens entre MM Bourita et Shingiro, le ministre burundais a expliqué que pour son pays, "les principes d'intégrité territoriale, de souveraineté et d'unité nationale sont des principes qui mettent en exergue les valeurs partagées entre nous et le Maroc mais aussi avec d'autres nations".



De son côté, M. Bourita a remercié son homologue burundais pour les "positions claires et constantes" de son pays concernant la question du Sahara marocain.