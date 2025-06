Les Emirats arabes Unis, le Gabon et le Guatémala réitèrent leur soutien au plan d'autonomie et à la souveraineté nationale du Maroc

Lors de la session ordinaire du C24 de l’ONU

17/06/2025

Les Emirats arabes Unis ont réaffirmé, devant le Comité des 24 de l’ONU (C24), leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme "la seule base" pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara qui préserve l’intégrité territoriale du Maroc.



"L'Etat des Emirats arabes Unis renouvelle son soutien à l'initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 et qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité", a souligné sa représentante permanente adjointe par intérim auprès de l’ONU, Fatema Yusuf, lors de la session ordinaire du C24 qui se tient du 09 au 20 juin à New York.



La diplomate a affirmé que pour son pays, le plan d’autonomie est la seule base en vue d’aboutir à une solution politique durable à la question du Sahara marocain qui "soit conforme à la Charte des Nations Unies et qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc".



Elle a également souligné que son pays réaffirme son "soutien total" à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain et salue hautement les projets ambitieux mis en œuvre par le Maroc en faveur des populations des provinces du Sud et en vue de renforcer le développement durable dans la région.



La diplomate a, par la même occasion, réaffirmé la position constante de son pays en soutien à la souveraineté du Maroc, à son intégrité territoriale et à ses droits légitimes.

L’intervenante a, par ailleurs, évoqué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura visant à relancer le processus politique sous l’égide des Nations Unies.



Il en a été de même pour le Gabon qui a réitéré son soutien ferme à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.

"Le Gabon soutient résolument l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme base sérieuse, crédible et pragmatique pour le règlement durable de la question du Sahara marocain", a affirmé la représentante gabonaise lors de la session ordinaire du C24 de l’ONU.



Elle a souligné que cette initiative, qui est conforme au droit international et aux résolutions des Nations Unies, bénéficie aujourd’hui d’un soutien croissant de la communauté internationale.



La diplomate a également salué les avancées socio-économiques et infrastructurelles au Sahara marocain portées par des projets de développement durable qui améliorent les conditions de vie des populations des provinces du Sud.



Elle a rappelé que son pays a ouvert un Consulat général dans la ville marocaine de Laâyoune, témoignant ainsi de l’engagement du Gabon en faveur de cette dynamique de prospérité partagée.



Après avoir salué la coopération pleine et continue du Maroc avec la MINURSO, ainsi que son attachement au cessez-le-feu, l’intervenante a appelé les autres parties à faire de même dans l’intérêt de la sécurité et de la stabilité de toute la région.

Elle a enfin réaffirmé l’attachement de son pays au rôle central des Nations Unies dans la résolution de ce différend régional autour du Sahara marocain.



Le Guatemala a réaffirmé également son soutien à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume.



"Le Guatemala considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale", a tenu à souligner la représentante de ce pays lors de la session ordinaire du C24 de l'ONU.



Elle a également réitéré le soutien de son pays aux efforts du Royaume dans la recherche d'une solution politique juste et durable et mutuellement acceptable au différend régional sur le Sahara marocain.



La diplomate a, par ailleurs, évoqué les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à faciliter la relance du processus politique.



Elle a, de même, mis en avant les efforts et les mesures concrètes adoptées par le Maroc afin de promouvoir le développement socio-économique et améliorer les conditions de vie des populations des provinces du Sud.

L’intervenante a rappelé, par là même, l’ouverture par son pays en décembre 2022 d’un consulat général à Dakhla.