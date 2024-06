Les Emirats Arabes Unis partenaires du Moussem de Tan Tan

25/06/2024

Absent pendant plusieurs années, le Moussem de Tan Tan a fait son retour en 2004 grâce à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a ordonné sa reprise.



Cet évènement culturel a franchi, depuis lors, plusieurs étapes évoluant d’une année à l’autre, jusqu’à son homologation par l’UNESCO qui l’a inscrit sur la liste des monuments classés «patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».



Les acteurs et chercheurs intéressés par le patrimoine populaire hassani sont unanimes à reconnaître que le but de cette classification internationale est de sauvegarder la culture hassanie au niveau mondial, afin d'en transmettre le contenu oral et immatériel aux différentes composantes de la communauté Beïdan, en particulier les jeunes, afin qu'ils puissent découvrir la culture d'une société à laquelle ils appartiennent.

Lors de cette manifestation grandiose, qui ne cesse d’évoluer, les Émirats Arabes Unis seront représentés par un pavillon.



Le Moussem comprend un éventail de manifestations culturelles telles que des spectacles musicaux, des chants populaires, des jeux et des concours de poésie.



Pour rappel, les Emirats Arabes Unis ont participé à l'édition 2023 du Moussem de Tan Tan. Selon l'Agence de presse émiratie, le Moussem rassemble plusieurs tribus de tout le pays.

L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al-Dhaheri, a déclaré à la presse que le pavillon émirati vise à renforcer les liens culturels entre les deux pays frères.



L'ambassadeur a indiqué que les liens entre les Emirats Arabes Unis et le Maroc existent de longue date et se développent davantage, et ce grâce à la vision éclairée des dirigeants des deux pays.



Il a également souligné que l'intérêt constant des Emirats Arabes Unis à participer à ce festival annuel découle de la fierté de leur identité nationale et de la richesse de la culture du désert.



Ahmadou El-Katab

Bouillon de culture

Prix

Le Maroc a reçu récemment le prix d’invité d'honneur de CineEurope 2024, qui s’est tenu du 17 au 20 juin au Centre de conventions internationales de Barcelone (CCIB). Décernée à une délégation marocaine représentant le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette distinction couronne les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour promouvoir la culture et les arts en général, et le cinéma en particulier, indique un communiqué du ministère.

"Cette distinction, la première du genre, témoigne de la vitalité de la culture cinématographique au Maroc et de sa force d'innovation, qui a inspiré les publics du monde entier", explique le président de la convention de l'Union internationale des cinémas (UNIC), Phil Klaff, cité dans le communiqué.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration pour célébrer la richesse du cinéma marocain sur la scène internationale", a-t-il dit, lors de la cérémonie de remise des prix.

Selon les organisateurs, le cinéma marocain, invité d'honneur de CineEurope 2024, connaît actuellement une période de renouveau et d'expansion, avec de nombreux projets en cours de développement, notamment l'ouverture de nouvelles salles de cinéma.