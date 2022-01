Les EN du Sénégal et du Burkina frappées par le Covid

06/01/2022

La sélection du Sénégal a quitté Dakar mercredi pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) sans trois de ses joueurs atteints du Covid-19, a-t-on appris auprès du ministère des Sports.



Les Lions "sont partis de Dakar mais sans les trois joueurs et les six membres de l'encadrement touchés par le Covid", a déclaré mercredi à l'AFP un responsable du ministère des Sports sous le couvert de l'anonymat.



Pape Matar Sarr (Metz, L1 française), Nampalys Mendy (Leicester, Premier League) et Mame Bamba Thiam (Kayserispor, championnat de Turquie) sont les trois joueurs contaminés, selon la FSF.



La Fédération nationale (FSF) avait annoncé plus tôt dans un communiqué que trois joueurs et six membres de l'encadrement figurant dans le groupe réuni au Sénégal avaient été testés positifs, forçant à retarder le départ pour le Cameroun, initialement prévu mardi soir.



Un responsable de la FSF a indiqué à l'AFP que les joueurs et les membres de l'encadrement touchés resteraient en quarantaine au Sénégal sous le contrôle d'un médecin, et rejoindraient le groupe quand leurs tests seront négatifs.



Le Sénégal, qui n'a jamais gagné la CAN et a échoué à deux reprises en finale (2002, 2019), fait partie des favoris de la compétition qui se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Les Lions, menés par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, affronteront dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18.



Par ailleurs, trois joueurs de l’équipe burkinabaise de football ont été testés positifs à la Covid-19 mardi, a indiqué la Fédération burkinabaise de football (FBF) tout en rassurant que les trois Etalons vont rejoindre le reste de l’équipe à Yaoundé, au Cameroun qui accueille la CAN-2021 à partir du 9 janvier.



Les Etalons se sont envolés mardi en fin de matinée pour Yaoundé après un stage d’une dizaine de jours à Abou Dhabi, ponctués par deux matchs amicaux, a fait savoir la même source dans un communiqué.



«Malheureusement trois joueurs n’ont pas pu prendre le départ. Il s’agit d’Issoufou Dayo, Dramane et Kilian Nikiéma, testés positifs à la Covid-19», note la Fédération, précisant qu'ils effectueront des contrôles plus tard afin de quitter le confinement et rejoindre le reste de l’équipe.



Les Etalons seront logés dans un hôtel situé à la sortie Nord de la ville de Yaoundé, à une vingtaine de minutes du Stade Omnisport Paul Biya d’Olembé. Ils entrent en compétition le dimanche 9 janvier face au Cameroun en match d’ouverture.



Le président de la Fédération burkinabaise de football, Lazare Bansse, s’est dit confiant quant au parcours des Etalons à la CAN Cameroun 2021.



«J'ai confiance en cette jeune formation burkinabaise. On va d'abord jouer un match d'ouverture historique face au Cameroun. Il est important de passer le premier tour pour ensuite viser le carré d'as», a-t-il affirmé.