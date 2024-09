Les Coupes du monde de kitesurf et de wingfoil à Dakhla

19/09/2024

La 14ème édition de la Coupe du monde de kitesurf "Prince Héritier Moulay El Hassan-Global Kitesports Associations (GKA) 2024" et la 3ème édition de la Coupe du monde de Wingfoil "Global Wingsports Association (GWA) 2024" sont prévues du 29 septembre au 6 octobre à Dakhla, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Quelque 17 pays participent à ces deux événements mondiaux, dotés d'un prize money de 40.000 euros, à savoir l'Australie la Bulgarie, le Brésil, le Canada, la Suisse, le Cap-Vert, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Guadeloupe, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, les Etats-Unis, outre le Maroc, a indiqué l’Association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle".



Ces pays, ajoute la même source dans un communiqué, seront représentés par 70 athlètes sélectionnés parmi les meilleurs kitesurfeurs et wingfoilers. Dans la catégorie Kitesurf (messieurs), Airton Cozzolino, James Carew, Matchu Lopes, Sebastian Ribeiro, Pedro Matos et Gabriel Benetton, ainsi que les champions marocains Ali Bekkali et Maji Mounim seront de la partie, poursuit-on de même source.



De leur côté, Capucine Delannoy et Camille Losserand sont parmi les participantes internationales les plus en vue. Dans la catégorie Wingfoil (messieurs), Malo Guenole, Cash Berzolla, Wesley Brito et Hugo Marin comptent parmi les compétiteurs de haut niveau au même titre que Nia Suardiaz, Elena Moreno et Bowien Van der Linden chez les dames. Deux actions accompagneront ces deux compétitions. La première est l'organisation d'un championnat national réunissant une vingtaine de compétiteurs marocains, en lice pour obtenir des wild-cards, leur permettant de participer à la compétition mondiale.



La seconde est la mise en place d'un village dédié à la sensibilisation et à la préservation des océans, sous le slogan ""Protect what you love, save the ocean". Ce village connaîtra la participation des jeunes de la région, dont des étudiants et des élèves des écoles locales. Il abritera des ateliers éducatifs, des initiatives locales et des activités interactives et pédagogiques pour aborder les problématiques liées à la protection et la préservation de l'environnement marin. L'objectif de ces manifestations est de maintenir le positionnement de Dakhla en tant que référence mondiale du kitesurf capable d'organiser des événements de haut niveau.



Le but est également de faire de la Perle du Sud du Royaume un lieu engagé dans la préservation de l'environnement, à travers la participation à la campagne "Protect what you love, save the ocean". Cette grande manifestation sportive fait partie des évènements organisés par l'Association Lagon Dakhla, afin de mettre en avant les potentiels naturels, sportifs, touristiques et humains de Dakhla et de toute la région.



Elle s’inscrit dans le cadre du programme de développement humain, social et économique de Dakhla et de sa région. Une mission qui fait partie des prérogatives de l’association qui œuvre en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, très impliquées dans le développement et le bien-être de la région.