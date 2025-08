Les "Bad Guys" viennent se frotter aux "Quatre Fantastiques" en tête du box-office nord-américain

05/08/2025

Pour son premier week-end, le nouveau dessin animé des studios Dreamworks "Les Bad Guys 2" vient se frotter aux "Quatre Fantastiques: Premiers pas" en tête du box-office nord-américain, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



En seconde semaine d'exploitation, le nouvel opus de Marvel et Disney -- avec Vanessa Kirby, Pedro Pascal et l'une des stars de la série "The Bear", Ebon Moss-Bachrach -- reste à la première place et tutoie les 200 millions de dollars de recettes (198,4 millions exactement) aux Etats-Unis et au Canada. Auxquels il faut ajouter 170 millions de dollars récoltés dans les cinémas à l'international.



"Les Bad Guys 2" de Dreamworks Animations et Universal -- une comédie policière animalière pour tous les âges -- font leur entrée sous de bonnes critiques, directement à la seconde place avec 22 millions de dollars de recettes.



Troisième place directement aussi en ce premier week-end d'août pour un remake d'une des comédies cultes des années 1980, "Y a-t-il un flic pour sauver le monde", cette fois avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Dix-sept millions de dollars récoltés.



Superman, film à gros budget de Warner Bros et DC Studios avec David Corenswet, tombe de la seconde à la quatrième place, mais a engrangé au total 316,2 millions de dollars en Amérique du Nord, en quatre semaines. Et 235 millions de plus dans les salles à l'étranger.



"Jurassic World: Renaissance", dernier d'une saga de science-fiction se déroulant sur une île abandonnée du parc à thème du Jurassic Park original, où se cachent des dinosaures génétiquement modifiés, a chuté de deux marches jusqu'à la cinquième du classement: 317,6 millions de dollars amassés en cinq semaines aux Etats-Unis et au Canada et 448 millions de plus dans les cinémas ailleurs dans le monde.



Voici le reste du top 10:



6. "Together" (6,8 millions de dollars)

7. "F1 - Le film" (4,1 millions)

8. "Souviens-toi... l'été dernier" (2,7 millions)

9. "Les Schtroumpfs - Le film" (1,8 million)

10. "Dragons" (1,4 million)