Les Annuelles de la cybersécurité d'ICC-MOROCCO : Un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la sécurité numérique

08/12/2023

La cinquième édition des Annuelles de la cybersécurité d'ICC-MOROCCO a réuni jeudi 7 décembre, au Technopark de Casablanca, les esprits les plus aiguisés de l'univers de la sécurité numérique.

Cet événement, organisé par l'International Chamber of Commerce - Morocco (ICC-MOROCCO), a mis en lumière la confiance numérique et les compétences clés.



Confiance numérique et exploration du Zero Trust



Cette journée a été marquée par la présentation captivante de Sami Rifky, président d'ISACA, qui a plongé une salle comble dans les mécanismes fondamentaux de la confiance numérique. Salwa Harif, CEO d'ISSROAD, a ensuite brillamment éclairé les tenants et aboutissants du Zero Trust.



La table ronde, modérée avec brio par Salwa Harif et réunissant des figures reconnues de la cybersécurité telles que Nabila Mdarbi, Hicham Faik, Ilyass Ankouz, a été marquée par des discussions approfondies autour des stratégies de Zero Trust.



Compétences et talents : Pilier fondamental



Fatima Idahmad de l'Organisation internationale du travail (OIT) a souligné avec justesse l'importance cruciale des compétences dans le domaine de la cybersécurité et le travail accompli par son Organisation à l’échelle mondiale. La table ronde subséquente, avec des intervenants tels que Sanaa Filali, Naim Bentaleb, Hamza Debbarh, a mis en exergue les défis et opportunités liés aux compétences anticipées dans ce secteur en pleine expansion.



N'omettons pas l'influence prépondérante de Jamal Jessour, président de la Commission économie numérique d'ICC-MOROCCO, dont la modération experte a façonné cette journée en favorisant des échanges riches et pertinents.



Sensibilisation et collaboration : Clés de la sécurité numérique



La journée s'est conclue sur une note éloquente avec Moussa Koita de KASPERSKY, insistant sur l'importance de sensibiliser les collaborateurs, soulignant ainsi leur rôle crucial dans la sécurisation des données et des systèmes.



Bilan : Un pas vers un futur sécurisé collectivement



Cette édition des Annuelles de la cybersécurité d'ICC-MOROCCO a été le creuset d'expertises fusionnant avec des perspectives visionnaires. En mettant en lumière la confiance numérique, les compétences essentielles, et la sensibilisation, l'événement a tracé la voie vers une sécurité informatique partagée.



Le moment convivial du cocktail déjeunatoire a été le terrain propice à des échanges fructueux, confirmant l'engagement et la collaboration dynamique au sein de la communauté de la cybersécurité.