Les 5 métiers que Rihanna a exercés en plus d’être chanteuse !

09/03/2019

Rihanna transforme en or tout ce qu’elle entreprend. Mais la jeune femme qui a été connue grâce à la chanson a aussi exercé 5 autres métiers réels et fictifs. Allez-vous deviner lesquels ?

Rihanna est une vraie touche à tout. Et si elle s’est fait connaître grâce à la musique, ce n’est pas le seul métier qu’elle exerce. La jeune femme a plus d’une corde à son arc.

Il y a un peu plus d’un an, Rihanna s’est lancée dans deux métiers très prometteurs. Elle est d’abord devenue créatrice de produits de beauté avec sa marque Fenty Beauty. La chanteuse a sorti une gamme de maquillage adaptée à toutes les peaux. C’est une des premières à faire cela. Quelques mois après, la jolie brune a lancé une marque de lingerie Savage X Fenty. Elle a souhaité créer des modèles de lingerie adaptés à toutes les corpulences et à toutes les femmes.

La jolie brune est donc créatrice de produits de beauté et aussi créatrice de mode avec sa marque de lingerie. Mais ce n’est pas tout, elle a aussi exercé d’autres métiers grâce au cinéma.

Au cinéma, Rihanna a pu exercer trois autres métiers à travers ses différents rôles. Dans un de ses premiers films, Battleship, la chanteuse est devenue militaire. Et on peut dire que même l’uniforme de la marine américaine lui va bien.

Ensuite, elle a exercé un métier plus sexy dans Valérian et la Cité des mille planètes. Dans le film de Luc Besson, la jolie brune est devenue danseuse de pole dance. Ce rôle lui va à merveille et elle s’en est aussi bien sortie. Et le dernier rôle que Rihanna a exercé au cinéma, est cambrioleuse. Dans le film Ocean’s 8, elle réussit le casse parfait avec Sandra Bullock, Cate blanchett et aussi Anne Hathaway.