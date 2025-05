Les 21 films en compétition au Festival de Cannes

06/05/2025

Vingt-et-un films sont en compétition au 78e Festival de Cannes, qui ouvre mardi 13 mai et décernera sa Palme d'or le 24 mai :



- "Un simple accident", de Jafar Panahi. Le mystère reste entier sur ce nouveau film du réalisateur iranien, qui n'a rien voulu laisser filtrer.



- "The Phoenician Scheme", de l'Américain Wes Anderson. Une comédie portée par Benicio Del Toro, avec une brochette de stars dont Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson et Mia Threapleton, la fille de Kate Winslet.



- "Jeunes mères", de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Les frères belges, qui ont remporté deux Palmes d'or ("Rosetta" en 1999 et "L'Enfant" en 2005), retracent l'histoire de cinq jeunes femmes hébergées dans une maison maternelle qui les aide à prendre pied dans leur vie de mères.



- "Alpha", de Julia Ducournau. Quatre ans après sa Palme d'Or pour "Titane", la Française présente un nouveau film avec Golshifteh Farahani et Tahar Rahim, l'histoire d'une fillette confrontée à l'épidémie de sida dans les années 80.



- "Sentimental Value", du Norvégien Joachim Trier, avec son actrice Renate Reinsve ("Julie (en 12 chapitres)") et Stellan Skarsgård jouant un réalisateur sur le retour qui tente de renouer tant bien que mal avec ses filles.



- "Romería", de Carla Simón. La réalisatrice espagnole revient sur son enfance traumatisante avec ce voyage familial d'une jeune Catalane en Galice après avoir perdu ses parents du sida.



- "Sound of falling", de l'Allemande Mascha Schilinski. Un drame qui réunit quatre femmes de quatre générations différentes au sein d'une même ferme.



- "Les Aigles de la République", du Suédo-Egyptien Tarik Saleh. Sur le point de tout perdre, l'acteur le plus adulé d'Egypte accepte le rôle du président dans un biopic à sa gloire, à ses risques et périls.



- "The Mastermind", de l'Américaine Kelly Reichardt. L'histoire d'un braquage d'oeuvres d'art organisé sur fond de guerre du Vietnam et de mouvement naissant de libération des femmes, avec Josh O'Connor.



- "Dossier 137", du Français Dominik Moll ("La nuit du 12"). Léa Drucker y joue le rôle d'une enquêtrice à l'IGPN, la police des polices en France, après une manifestation tendue pendant laquelle un jeune homme a été blessé par un tir de LBD.



- "L'Agent Secret", du Brésilien Kleber Mendonça Filho. Un thriller politique qui se déroule à la fin des années 70, pendant les dernières années de la dictature militaire brésilienne.



- "Fuori", de l'Italien Mario Martone. Un biopic sur la comédienne et écrivaine italienne Goliarda Sapienza, avec Valeria Golino.



- "Deux procureurs", de l'Ukrainien Sergei Loznitsa. Un film qui se déroule dans l'URSS des années 30, à l'époque des purges staliniennes.



- "Nouvelle Vague", de l'Américain Richard Linklater. Un film sur le tournage de "À bout de souffle" de Jean-Luc Godard.



- "Sirat", de l'Espagnol Oliver Laxe. Un "road movie de gens décalés, de gens hors de la société", selon le délégué général du festival, Thierry Frémaux.



- "La Petite Dernière", de Hafsia Herzi. L'actrice et réalisatrice française adapte librement le roman éponyme de Fatima Daas, racontant l'histoire d'une jeune femme musulmane et homosexuelle.



- "The History of Sound", du Sud-Africain Oliver Hermanus. Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes décident d'enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains. Avec Paul Mescal et Josh O'Connor dans cette romance gay.



- "Renoir", de la Japonaise Chie Hayakawa. Un drame sur le passage à l'âge adulte, la résilience, le pouvoir de guérison de l'imagination et une famille traumatisée qui lutte pour se rapprocher.



- "Eddington", de l'Américain Ari Aster. Le nouveau roi du film de genre ("Midsommar") raconte la confrontation entre un shérif et un maire au Nouveau-Mexique. Avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone et Austin Butler.



- "Die, My Love" de la Britannique Lynne Ramsay. Ce thriller sur une jeune mère tombant dans la dépression et les angoisses réunit un casting hollywoodien avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson.



- "Mother and Child" de l'Iranien Saeed Roustaee. Après "Leïla et ses frères", le réalisateur revient avec un drame familial sur une infirmière veuve aux prises avec son fils rebelle. Avec Parinaz Izadyar (vue dans "La Loi de Téhéran").