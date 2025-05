Les 10% les plus riches responsables de deux tiers du réchauffement climatique

12/05/2025

Les 10% des personnes les plus riches de la planète sont responsables des deux tiers du réchauffement climatique depuis 1990, selon une étude quantifiant pour la première fois l'impact de la concentration des richesses privées sur les événements climatiques extrêmes.



"Nous établissons un lien direct entre l'empreinte carbone des individus les plus riches et les impacts climatiques", a déclaré à l'AFP Sarah Schongart de l'université de Zurich, autrice principale de cette étude publiée mercredi dans Nature Climate Change. "On passe ainsi de la comptabilité des émissions carbone à la responsabilité climatique", a-t-elle ajouté.



Les émissions des 10% des personnes les plus riches en Chine et aux États-Unis, qui représentent à eux seuls près de la moitié de la pollution mondiale liée au carbone, ont chacune multiplié par deux ou trois les extrêmes de chaleur, indique l'étude.

Et par rapport à la moyenne mondiale, 1% des plus fortunés ont contribué 26 fois plus aux vagues de chaleur centennales, et 17 fois plus aux sécheresses en Amazonie.



Pour arriver à ces conclusions, Mme Schongart et ses collègues ont combiné des données économiques et des simulations climatiques pour retracer les émissions des différents groupes de revenus mondiaux et évaluer leur impact sur des types spécifiques de phénomènes météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique.



Les chercheurs ont également mis en évidence le rôle important des investissements financiers dans les émissions de gaz à effet de serre, et pas seulement la corrélation avec le mode de vie ou la consommation personnelle des personnes les plus riches.



"Une action climatique qui ne prendrait pas en compte les responsabilités démesurées des plus riches risque de passer à côté de l'un des leviers les plus puissants dont nous disposons pour réduire les dommages futurs", estime Carl-Friedrich Schleussner, directeur du Groupe de recherche intégré sur les impacts climatiques à l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués, près de Vienne.



Les détenteurs de capitaux, a-t-il noté, pourraient rendre des comptes de leurs impacts climatiques par le biais d'impôts progressifs sur la fortune et les investissements favorisant les émissions carbones.



Des recherches antérieures ont montré que la taxation des émissions liées aux actifs est plus équitable que les taxes carbone appliquées à l'ensemble de la population, qui ont tendance à peser sur les plus faibles revenus.



L'année dernière, le Brésil avait plaidé en faveur d'une taxe de 2% sur le patrimoine net des particuliers détenant plus d'un milliard de dollars d'actifs. Bien que les dirigeants du G20 aient convenu de "coopérer pour garantir une imposition efficace des personnes fortunées", les récentes initiatives sur cette question sont pour la plupart au point mort, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.