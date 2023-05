Leonardo DiCaprio serait passé à côté du plus grand rôle de sa carrière

01/05/2023

Sans ce rôle phare dans ce film culte, Leonardo DiCaprio n'aurait sans doute pas eu la carrière florissante qu'il a connue depuis. S'il a dit oui pour jouer ce personnage, c'est grâce à une autre star.



Mais malheureusement pour lui, Paul Rudd était là pour l'aider à se décider. Leonardo DiCaprio lui a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir pris la bonne décision en choisissant le film de James Cameron, car c'était la première fois qu'il jouait dans un film à gros budget. Avant cela, Leonardo DiCaprio n'avait joué que dans des films plus modestes qui n'avaient pas eu beaucoup de succès. Comme Paul Rudd l'a déclaré plus tard, il a essayé de convaincre Leonardo DiCaprio de jouer dans ce film parce que c'était la chance de sa vie. Il était heureux de voir son ami prendre son envol.

Leonardo DiCaprio est aujourd'hui l'un des acteurs les plus en vue d'Hollywood, et ses talents d'acteur sont reconnus partout dans le monde. Sa notoriété est notamment montée en flèche après que Titanic, avec Kate Winslet, est devenu l'un des plus grands films de tous les temps. À sa sortie, le film devient en effet un phénomène mondial. Il restera d'ailleurs pendant une période record de douze ans le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box-office mondial, avec des recettes dépassant le 1,6 milliard de dollars.