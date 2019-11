Leonardo DiCaprio : Greta Thunberg est un leader de notre temps

Enchanté de sa rencontre avec l’adolescente, Leonardo DiCaprio a souligné l’efficacité et la puissance de ses actions. Pour lui, ces moments sont cruciaux dans l’histoire de l’humanité et les actes de Greta Thunberg promettent de la transformer.

Avec sa voix, il considère la jeune suédoise comme une “figure de proue de notre temps”. “L’histoire nous jugera sur la manière dont nous agissons pour que les générations futures puissent profiter de la même planète que nous avons si clairement tenue pour acquise”, dit-il. “J’espère que le message de Greta réveillera les dirigeants du monde entier et que le temps de l’inaction est révolu”. La militante et l’acteur se sont quittés en s’engageant à se soutenir mutuellement “dans l’espoir d’assurer un avenir meilleur à notre planète”, a ajouté l’interprète de Jack dans “Titanic”.

Greta Thunberg a fait la une des journaux ces derniers mois. Lors d’une conférence de l’ONU sur le climat en septembre, elle a réprimandé à plusieurs reprises les dirigeants du monde entier en leur demandant: “Comment osez-vous?”.