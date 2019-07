Leganés veut garder Youssef En Nesyri

12/07/2019

Le directeur sportif du club espagnol de Leganés, Txema Indias, a souligné, mercredi, la volonté du club de garder l'international marocain, Youssef En Nesyri parmi ses joueurs, indique mercredi le journal espagnol "As". "Nous voulons que Youssef En Nesyri continue à évoluer dans les rangs du Leganés, mais nous ne pouvons pas assurer que le jeune attaquant marocain ne quitte pas le club cet été, car il est impossible de garantir des choses dans le football", a souligné M. Indias, lors de la cérémonie de présentation des deux nouveaux joueurs du club, Aitor Ruibal et Fede Varela.

"Ce que nous savons clairement, c’est que En Nesyri est notre joueur, sur lequel nous avons parié fortement l’année dernière", a poursuivi le directeur sportif, assurant que le joueur marocain a réalisé de bonnes performances cette saison. Arrivé en août dernier au FC Leganés en provenance du FC Malaga après un transfert qui a coûté plus de 5 millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, l’international marocain Youssef En Nesyri s’est vite adapté à sa nouvelle équipe au point qu’il est devenu son attaquant de référence.