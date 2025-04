Lee Jae-myung : Le chef de l'opposition favori pour la présidentielle en Corée du Sud

10/04/2025

La Corée du Sud est sans dirigeant stable depuis que les députés ont suspendu en décembre Yoon Suk Yeol pour sa tentative ratée de suspendre le gouvernement civil

Battu d'un cheveu à la présidentielle de 2022, le chef de l'opposition sud-coréenne Lee Jae-myung est donné favori du nouveau scrutin convoqué en juin après la destitution du président Yoon pour avoir tenté d'imposer la loi martiale.M. Lee, chef du Parti démocrate (centre-gauche), qui devrait quitter son poste cette semaine pour obtenir l'investiture de son mouvement, est une personnalité populaire mais aussi très clivante.Devançant largement ses rivaux dans les sondages, avec 34% d'opinions favorables, il s'est constitué une solide base de soutien.Né en 1964 à Andong, dans l'Est de la Corée du Sud, Lee Jae-myung est issu d'un milieu très modeste. A l'âge de 11 ans, faute d'argent pour entrer à l'école secondaire, il doit commencer à travailler dans une fabrique de gants.Jusqu'à ce qu'un accident de travail le rende partiellement infirme à l'âge de 13 ans.Plus tard, il reprend les études, jusqu'à devenir avocat spécialiste de la défense des droits humains.Son parcours d'ancien enfant ouvrier détonne en Corée du Sud, où l'écrasante majorité des dirigeants politiques sont issus des plus hautes classes sociales, aux riches réseaux d'influence.Entré en politique en 2010, il a milité contre les inégalités, dans un pays confronté à la flambée des prix du logement et à un fort taux de chômage des jeunes.Battu de peu à la présidentielle de 2022 par le conservateur Yoon Suk Yeol, il pourrait bientôt connaître sa revanche.Il n'a cependant pas été épargné par les scandales, et est l'objet de cinq procès au pénal, notamment pour corruption en rapport avec une entreprise soupçonnée d'avoir transféré illicitement 8 millions de dollars à la Corée du Nord.Cinq personnes liées au leader de l'opposition ont été retrouvées mortes, la plupart dans ce qui semble être des suicides.M. Lee "est considéré comme plus politicien que les politiciens, prêt à faire des coups bas pour battre le Parti du pouvoir du peuple (PPP, conservateur)", observe Karl Friedhoff, du Chicago Council on Global Affairs, interrogé par l'AFP.La Corée du Sud est sans dirigeant stable depuis que les députés ont suspendu en décembre Yoon Suk Yeol pour sa tentative ratée de suspendre le gouvernement civil.Il a été destitué la semaine dernière, déclenchant de nouvelles élections présidentielles prévues pour le 3 juin.Lee Jae-myung, 61 ans, a retransmis en direct sa course vers le Parlement et son escalade de l'enceinte quand il s'est précipité avec d'autres députés pour voter contre la déclaration de la loi martiale, malgré un barrage de l'armée envoyée par l'ex-président Yoon.Lee Jae-myung est dépuis considéré comme le principal prétendant à la présidence.Doté d'une grande expérience politique, il a été maire de Seongnam, une ville de la périphérie de Séoul, pendant huit ans et gouverneur de la province de Gyeonggi, la province la plus peuplée.M. Lee "a fait preuve d'un leadership politique fort pendant son mandat de maire et de gouverneur, ce qui l'a aidé à construire une base de partisans loyaux", explique à l'AFP Park Sang-byung, un commentateur politique.Ayant frôlé la mort en janvier 2024, après avoir été poignardé au cou dans une rue de Busan (Sud) par un individu qui se faisait passer pour un de ses partisans, il dû être opéré d'urgence.M. Yoon et la base radicale du PPP, qui comprend des YouTubers d'extrême droite et des personnalités religieuses, présentent M. Lee comme un sympathisant nord-coréen dangereux et corrompu.Lee Jae-myung a également été confronté à des appels à la démission au sein de son propre parti en raison des scandales auxquels il est mêlé.Mais il a consolidé son pouvoir à la suite d'une victoire écrasante de son parti aux élections législatives d'avril dernier, qui lui avait donné le contrôle de la chambre basse."Comme le Parti démocrate contrôlera à la fois le gouvernement et le pouvoir législatif si Lee Jae-myung est élu, la diversité politique du pays pourrait être limitée", explique à l'AFP Shin Yul, professeur de sciences politiques à l'université Myongji."Sa capacité d'adaptation suggère qu'il est susceptible de pouvoir gérer diverses situations de manière pragmatique", notamment l'agressivité de la Corée du Nord et la volatilité de l'administration de Donald Trump, qui a récemment imposé des droits de douane de 25% sur les exportations sud-coréennes, observe néanmoins M. Shin.