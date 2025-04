"Leadership et vision": Thème d’une rencontre organisée par la FRMF et animée par Arsène Wenger

17/04/2025

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, mardi à Casablanca, une rencontre technique réunissant les entraîneurs des sélections nationales et ceux des clubs de la Botola Pro D1, sous le thème "Leadership et vision".



Cette rencontre, organisée dans le cadre de la dynamique continue de développement du football national, a été animée par Arsène Wenger, actuel directeur du développement du football à la FIFA, considéré comme l’une des figures les plus éminentes dans le domaine de l’entraînement et de la planification footballistique, indique la FRMF dans un communiqué.



Elle s'est déroulée en présence, notamment, de Fathi Jamal, directeur de la formation au sein de la Direction technique nationale, ainsi que walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale A.



Fort d’une carrière professionnelle de plus de trois décennies, M. Wenger a dirigé plusieurs clubs prestigieux en Europe et en Asie, notamment le club anglais d’Arsenal, qu’il a entraîné pendant 22 ans.



Lors de cette rencontre, M. Wenger a présenté un exposé technique dans lequel il a partagé les grandes étapes de son parcours sur les terrains, tout en présentant sa vision pour le développement du football à l’échelle mondiale, fait savoir la même source, ajoutant que depuis sa nomination à la FIFA en 2019, il travaille sur plusieurs projets visant à améliorer la qualité du jeu et à en faciliter l’accès à travers le monde.



Cette initiative vise à renforcer les liens de coopération entre la FRMF et le département de développement du jeu à la FIFA, tout en créant un espace d’échange et de dialogue entre les cadres techniques marocains et un cercle d’experts internationaux, afin de contribuer à l’essor du football national et au perfectionnement des mécanismes de travail technique au sein des clubs et des sélections.