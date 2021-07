LeBron James en roi du box-office avec le nouveau Space Jam

19/07/2021

"Space Jam: Nouvelle ère" a bondi en tête du box-office nord-américain au cours du week-end avec 31,6 millions de dollars, un record pour un film familial depuis que la pandémie a touché l'industrie du cinéma, selon les chiffres publiés dimanche par un cabinet spécialisé.

Le film, mélange d'animation et de prises de vues réelles, est une suite, 25 ans après, du mythique "Space Jam" original. La superstar actuelle du basket LeBron James est cette fois-ci en tête d'affiche, à la place de Michael Jordan.



Dans ce nouveau volet, LeBron James doit s'allier avec Bugs Bunny et les autres Looney Tunes pour secourir son fils, piégé par une entité d'intelligence artificielle.



Malgré les critiques plus que mitigées - le quotidien New York Post le qualifiant notamment d'"abomination" - "Space Jam 2" s'est propulsé en haut des classements, devançant le leader du week-end passé, "Black Widow", dernier Marvel en date.



Ce spin-off des Avengers, dans lequel Scarlett Johansson incarne Natasha Romanoff, tueuse russe devenue super-héroïne, a enregistré 25,6 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, une forte chute en comparaison des 80,4 millions de dollars obtenus lors de ses premiers jours d'exploitation, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



A la troisième place du classement figure le thriller psychologique "Escape Game 2: Le monde est un piège" des studios Sony, qui compte 8,8 millions de dollars de recettes.

Le neuvième volet de la saga "Fast & Furious" est à la quatrième place avec 7,6 millions de dollars, pour un total sur quatre semaines de 154 millions de dollars.



Enfin, une autre suite complète ce Top 5: "Baby Boss 2: Une affaire de famille" a récolté 4,7 millions de dollars. Ce film d'animation, qui fait suite au carton "Baby Boss" sorti il y a quatre ans, raconte l'histoire d'un "bébé patron" qui ne laisse personne indifférent.

