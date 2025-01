LeBron, Alonso, Robert-Michon : Pourquoi ces quadras restent au top du sport mondial

31/12/2024

Quadragénaires, ils font encore partie de l'élite du sport mondial. Mais qu'est-ce qui fait encore +dunker+ LeBron James ou lancer Mélina Robert-Michon à l'âge où bien des sportifs de haut niveau ont déjà pris leur retraite ?



L'Américain LeBron James a fêté ses quarante ans lundi et reste à un niveau stratosphérique avec les Lakers. "LeBron James, il est hors norme. Il est encore dominant parce qu'il a été ultra-dominant", explique à l'AFP Adrien Sedeaud, chercheur en sciences du sport à l'Insep.



Comme pour monsieur tout le monde, la courbe des performances physiques des sportifs de haut niveau progresse jusqu'à un pic puis redescend ensuite en fonction de l'âge. L'allure de cette courbe n'est pas la même selon les disciplines.

Mais pour ceux qui restent au top passée la trentaine, souligne le chercheur, "si on retrace leur courbe individuelle, à 25 ans, ils étaient monstrueux".



Un peu comme la super star de la gym Simone Biles, qui a encore défié l'espace cet été aux Jeux de Paris, remportant trois médailles d'or à 27 ans. Ce qui constitue une performance dans une discipline où règnent souvent des tout juste vingtenaires. "Elle a un niveau tellement exceptionnel qu'elle peut continuer", estime le chercheur.



En tennis, l'Américaine Serena Williams a joué jusqu'à ses quarante ans, le Suisse Roger Federer a disputé son dernier tournoi en simple à près de 40 ans à Wimbledon. A 45 ans, Mélina Robert-Michon, porte-drapeau de l'équipe de France pour les JO de Paris, a participé cet été à sa 7e finale olympique de disque. Et malgré une 12e place décevante, cette mère de deux enfants a assuré vouloir continuer sa carrière.



Son itinéraire fait inévitablement penser à la cycliste française Jeannie Longo, championne du monde de contre-la-montre en 2001 à 43 ans, et dotée d'un palmarès impressionnant.

Auteur du livre "Athlète Master, s'entraîner et performer après 40 ans, 50 ans et plus", Romuald Lepers, chercheur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté, explique lui aussi que les "sportifs qui ont une carrière longue à un niveau constant sont des exceptions".



Il relève également que "l'expérience du jeu" d'un sportif, dans un sport collectif par exemple, qui peut cumuler plus de 25 ans de pratique à 40 ans, compte aussi dans l'équation.



A 43 ans, le pilote espagnol Fernando Alonso en est à 400 départs en Grand Prix de Formule 1. "On n'est plus simplement sur des composantes physiques", relève Adrien Sedeaud, mais aussi sur "l'expérience", "la capacité à avoir concouru de multiples reprises", "la connaissance des circuits (...)"



Il y a aussi "toutes les nouvelles méthodes en termes de récupération, de soins" qui permettent "des gains marginaux" et qui peuvent aussi faire "durer encore quelques années de plus qu'il y a 10-20 ans", décrypte pour l'AFP Romuald Lepers.



Bains chauds, bains froids, cryothérapie, suivi kiné individualisé, modulations des charges d'entraînements, utilisation des données pour optimiser une reprise après blessure, toutes ces méthodes apportent un plus.



Certains, comme Novak Djokovic, ont leurs recettes personnalisées: élimination du gluten et méditation, entre autres. A 37 ans, le Serbe est devenu champion olympique cet été et pointe encore à la 7e place du classement ATP.

LeBron James a aussi une hygiène de vie stricte. "On ne le retrouve pas en boîte de nuit après les victoires!", rappelle Adrien Sedeaud.



S'il faut des qualités hors norme pour rester au haut niveau longtemps, il faut aussi éviter les blessures. "Plus un athlète va se blesser tôt, plus il va malheureusement hypothéquer ses chances de carrière très longue", explique le chercheur de l'Insep. A 38 ans, et après une litanie de blessures pendant 20 ans, Rafael Nadal, champion hors norme, vient de ranger sa raquette.